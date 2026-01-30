Samuel Ersson fortsätter att ha det jobbigt i Philadelphia Flyers. I natt utgick han skadad efter att ha släppt in fem mål på 20 skott i 3–6-förlusten mot Boston Bruins.

Samuel Ersson utgick skadad i natt. Foto: Rob Gray-Imagn Images

Samuel Ersson upplever ett tufft år med Philadelphia Flyers. Och ännu tuffare blev det i natt. 26-åringen utgick efter den andra perioden med en underkroppsskada i mötet med Boston Bruins.

Dan Vladar ersatte Ersson i Flyers mål i början av den tredje perioden i TD Garden. Kort därefter gick Flyers ut med orsaken till Erssons frånvaro via sina sociala medier.

Injury update: Flyers goaltender Samuel Ersson (lower-body) will not return tonight. #PHIvsBOS — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) January 30, 2026

Ersson, 26, släppte in fem mål på 20 skott under matchens första 40 minuter, där Bruins gick upp i en 5–2-ledning inför den tredje perioden. Flyers förlorade till slut matchen med 6–3 efter att Viktor Arvidsson svarat för ett av Bruins mål, hans 13:e för säsongen.

Samuel Ersson kan få lämna Philadelphia Flyers

Med sina två spelade perioder på torsdagen inräknade har Ersson en räddningsprocent på 85,6 efter 24 matcher. Den tidigare Brynäsmålvakten sitter på ett utgående kontrakt med en lönetaksträff på 1,45 miljoner dollar. Det har spekulerats i att Flyers kommer att släppa svensken efter en misslyckad säsong, där han förlorat jobbet som förstamålvakt till tjecken Vladar.

Flyers valde ursprungligen Ersson i femte rundan (143:e totalt) av NHL-draften 2018. På 134 NHL-matcher, fördelade över delar av fyra säsonger med Flyers, har Falusonen registrerat sju nollor och en räddningsprocent på 88,3.

Han har även representerat Sverige internationellt, i fjol i både 4 Nations Face-Off samt hockey-VM på hemmaplan i Stockholm, där Tre Kronor tog ett brons.

Efter förlusten mot Bruins ligger Flyers nu åtta poäng utanför en slutspelsplats i Eastern Conference.

Source: Samuel Ersson @ Elite Prospects