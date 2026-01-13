Samuel Ersson har en tung säsong i Philadelphia Flyers.

Nu uppger DailyFaceoff.com att Flyers kan släppa Ersson efter säsongen.

Samuel Ersson går en osäker framtid till mötes i NHL. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

För bara ett par år sedan såg Samuel Ersson ut att ta ett fast grepp om förstaspaden i Philadelphia Flyers efter att ha imponerat som rookie. Men därefter har 26-åringens utveckling gått åt fel håll. Han hade en kämpig säsong i fjol med 88,3 i räddningsprocent och 3,14 GAA på 47 matcher för Flyers. Trots det blev han inkallad som reserv till Tre Kronors trupp i 4 Nations Face-Off och vaktade även kassen i Sveriges enda vinst mot USA. Han var även med vid hemma-VM i Stockholm och vaktade bland annat kassen i bronsmatchen mot Danmark.

Den här säsongen har sedan gått ännu tyngre för Samuel Ersson. Han har tappat förstaspaden till Flyers nye målvakt Dan Vladar och svensken har sedan haft det tufft mellan stolparna. På 16 matcher har Ersson svaga 85,8 i räddningsprocent och 3,33 insläppta mål per match. Han ligger därmed i botten av målvaktsligan i NHL. Enligt moneypuck.com är Ersson med bland de tio sämsta målvakterna sett till insläppta mål över förväntan per 60 minuter.

Samuel Ersson kan tvingas lämna Philadelphia Flyers

Under tisdagskvällen kommer därför DailyFaceoff.com med uppgifter om att Flyers tålamod börjar tryta. Enligt uppgifterna ska Philadelphia överväga att släppa Samuel Ersson när hans kontrakt löper ut efter säsongen. Ersson blir restricted free agent och Flyers behåller alltså hans rättigheter om de inte skulle trejda målvakten eller välja att inte ge honom ett kvalificerat bud till sommaren.

Philadelphia Flyers ska i stället ha börjat titta efter andra alternativ till sin målvaktssida nästa säsong om Ersson fortsätter spela svagt. I farmarlaget finns Aleksej Kolosov och Flyers skulle kunna lyfta upp den belarusiske målvakten för att ta Erssons plats. Annars uppges Philadelphia också undersöka trejdmarknaden för att se om de skulle kunna byta till sig en ny målvakt.

Samuel Ersson draftades av Philadelphia Flyers i femte rundan 2018. Efter spel i Västerås och Brynäs tog han steget över till Nordamerika 2021. Han har därefter spelat 126 NHL-matcher för Flyers i sin karriär.

Source: Samuel Ersson @ Elite Prospects