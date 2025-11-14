TV: Brad Marchand når 1000 poäng

Florida vann med 6–3 mot Washington

Floridas Sam Reinhart tvåmålsskytt

Andra raka segern för Florida

Hemmalaget Florida tog hem de två poängen efter seger mot Washington i NHL. 6–3 (1–1, 2–0, 3–2) slutade matchen på fredagen.

Sam Reinhart gjorde två mål för Florida

Första perioden var jämn. Washington inledde bäst och tog ledningen genom Brandon Duhaime efter 8.25, men Florida kvitterade genom Evan Rodrigues bara 28 sekunder senare. I andra perioden var det Florida som var vassast och gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Cole Schwindt och Sam Reinhart. Florida hade övertaget även i tredje perioden. Laget vann perioden och matchen med 6–3.

Floridas Anton Lundell hade tre assists och Sam Reinhart stod för två mål och ett assist.

Florida har tre segrar och två förluster och 18–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Washington har två vinster och tre förluster och 18–16 i målskillnad.

I nästa omgång har Florida Tampa Bay hemma i Amerant Bank Arena, lördag 15 november 23.00. Washington spelar hemma mot New Jersey söndag 16 november 01.00.

Florida–Washington 6–3 (1–1, 2–0, 3–2)

NHL, Amerant Bank Arena

Första perioden: 0–1 (8.25) Brandon Duhaime (Rasmus Sandin), 1–1 (8.53) Evan Rodrigues (Niko Mikkola, Sam Reinhart).

Andra perioden: 2–1 (23.05) Cole Schwindt (Gustav Forsling), 3–1 (34.41) Sam Reinhart (Carter Verhaeghe, Seth Jones).

Tredje perioden: 3–2 (40.52) Justin Sourdif, 4–2 (44.54) Sam Reinhart (Anton Lundell, Eetu Luostarinen), 5–2 (49.47) Seth Jones (Brad Marchand, Anton Lundell), 5–3 (52.38) Rasmus Sandin (John Carlson), 6–3 (58.30) Eetu Luostarinen (Brad Marchand, Anton Lundell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 3-0-2

Washington: 2-0-3

Nästa match:

Florida: Tampa Bay Lightning, hemma, 15 november

Washington: New Jersey Devils, hemma, 16 november