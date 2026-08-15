Kvalhjälten om comeback: "Dörren alltid öppen"

Fisker Moelgaard öppen för HV-comeback Foto: Bildbyrån

Dansken Oscar Fisker Moelgaard kommer från en stark säsong i Nordamerika. Forwarden stod för starka 45 poäng på 61 matcher i AHL och fick dessutom chansen i NHL med Seattle Kraken. Under sommaren har Fisker Moelgaard varit i Jönköping och tränat tillsammans med bland andra Simon Önnerud.

Under fredagen körde dansken ett ispass med HV71.

– Jag trivs med att vara här, jag älskar stan och älskar klubben så det har varit grymt kul att få komma tillbaka hit och jag är riktigt tacksam för att HV låter mig vara med och köra, säger han till JP.

Fisker Moelgaard öppnar för HV-comeback

Den danske talangen anslöt till HV7: J18 som 16-åring säsongen 2021/2022 och fick debutera i SHL säsongen därpå. Där gjorde han snabbt avtryck och gjorde totalt 142 matcher för Jönköpingslaget. Även om han i helgen lämnar svensk mark för att återvända till Nordamerika har han inte stängt någon dörr för att en dag återvända.

– Man vet aldrig, det hade varit kul att någon gång komma tillbaka. Vi får se vad som händer i framtiden, men nu ser jag fram emot en ny säsong därborta.

– HV är aldrig en stängd dörr. Jag har en flickvän här i stan, jag älskar staden och klubben och trivs väldigt bra här. Självklart hoppas jag få vara kvar på andra sidan Atlanten ett tag till men min dörr för HV är alltid öppen och jag hoppas att HV känner likadant.