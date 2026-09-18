Ryan Leonard tackar Leo Carlsson för sitt jättekontrakt.

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Leo Carlssons monsterkontrakt värt 18 miljoner dollar per säsong har satt en rejäl snöboll i rullning . Efter att svensken blev bäst betald i hela ligan har jättekontrakten rullat in en efter en. Inte minst har också trenden varit att NHL-klubbarna vill sajna sina unga spelare på så lång tid som möjligt - så tidigt som möjligt.

Spelare som inte har varit i ligan mer än en säsong belönas med åttaårskontrakt och en hög lönetaksträff.

En av dem som hängde på trenden är Ryan Leonard. Washington Capitals-forwarden skrev för ett par dagar sedan på ett åttaårskontrakt värt totalt 84 miljoner. Det efter bara 84 matcher i ligan.

När han mötte pressen passade han också på att tacka svensken som startade det hela.

– Det är kul att se marknaden, och det är trevligt att se att NHL långsamt närmar sig några av de andra sporterna, säger Leonard.

Ryan Leonard tackar Leo Carlsson

Förra säsongen blev det 45 poäng på 75 matcher. Ryan Leonard har under junioråren vunnit både U18-VM och Junior-VM med USA.

Nu är han som sagt en av flera unga spelare som har skrivit på ett stort kontrakt. För att ta några andra exempel har även Macklin Celebrini, Cutter Gauthier och Zeev Buium i samma generation som Leonard fått rejäla löneökningar.

– Det är galet. Det är helt sjukt vad som händer nu.