Efter "Bulan" - så vill Hall förändra Luleå

Dennis Hall har stora skor att fylla i Luleå efter Thomas "Bulan" Berglund.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

SÖDERMALM/STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Dennis Hall är en spännande framtida coach, men framför sig har han ett riktigt tufft uppdrag då han tar över efter Tomas Berglund i Luleå Hockey. Sedan tidigare har Hall framför allt jobbat i Hockeyallsvenskan. Senaste säsongen var han dessutom nära att ta upp BIK Karlskoga till SHL, men man föll med klara 4–0.

– Det var surt. Jag håller på med det här för att vinna. Samtidigt, så här i efterhand, var det ett fint avslut i BIK Karlskoga. Att vi lyckades ta oss till den där finalen som man har kämpat med näbbar och klor för att ta sig till, säger Dennis Hall till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag tycker återigen den klubben ska ha all cred för hur man år efter år lyckas få ihop det med hyfsat små medel.

– Sedan tycker jag ändå i slutändan att det var välförtjänt att Björklöven tog det.

Ni hade ett ganska oprövat lag, hur tänker du kring prestationen att ta sig till finalen?

– Mycket handlar det om att vara bäst för varje investerad krona, som det så fint heter.

– Sedan är det den dagliga verksamheten, hur man tränar, för sig och sådana saker.

Vad gjorde tiden i BIK Karlskoga med dig som tränare?

– Jag fick vara med om både motgång, medgång och lite däremellan. Klart att man växer med allt man gör i livet. Det ger någon form av ”edge” och erfarenhet oavsett om det är på ett positivt eller negativt sätt.

– Jag tycker att jag framför allt växt in i tryggheten jag står för som ledare.

"Luleå var tidigt ute"

Ny klubbadress för Dennis Hall är alltså Luleå.

– Jag tycker att det dels finns likheter i identiteten med den klubb jag kommer ifrån, dels lirar det med hur jag ser på saker och ting.

Fanns det andra alternativ?

– Luleå var ganska tidigt ute, så nej, det fanns inga andra alternativ. Det kändes bra direkt.

Dennis Hall kommer från tre säsonger som huvudtränare i Karlskoga.

Foto: Bildbyrån.

Det kan blåsa rejält från Bottenviken om inte resultaten går Luleås väg, hur ser du på den press som kommer läggas på att du och laget måste leverera och prestera?

– Jag har fullt upp med att lägga energi på det jag och laget kan påverka för att prestera en bra hockey.

– Vad som sker utanför är ett tecken på att det finns ett brinnande engagemang, vilket jag älskar. Sedan är det så att alla som håller på med det här vill att man ska vinna och att det ska gå bra, men så ser inte alltid livet ut.

– Det gäller att hantera det på samma sätt, att du inte får bli alldeles för hög på dig själv eller falla ihop fullständigt när det studsar emot. Då får man lägga sig, lite tråkigt, någonstans mitt emellan.

Dennis Hall om relationen till "Bulan"

Pratade du med Tomas Berglund något innan du tackade ja till jobbet?

– Vi har bara spelat lite padel.

Vem vann?

– Den gången vann faktisk ”Bulan”. Jag släppte upp honom lite, säger Dennis Hall med ett leende och glimten i ögat.

"Bulan" har många säsonger i Luleå bakom sig.

Hur har den första tiden i Luleå varit?

– Jättebra tycker jag. En fin stad och jag har kommit bra in i det, både i arbetet och även med familjen. Det känns inspirerande och bra än så länge.

Så vill Hall förändra Luleå

Vad vill du skruva på inför den här säsongen?

– Det är egentligen små detaljer. Lite i den dagliga verksamheten nu när det inte är CHL, att då våga ta ett litet kliv i att träna lite mer på vissa saker. Även individuellt.

– Spelmässigt öka aggressiviteten i försvarszonen något för att få ner zontiden lite. Sedan även försöka spela oss ur trånga situationer utan att för den sakens skull göra något ”fancy”.

– Se till att vi försöker hitta en väg att driva matcherna med ett bra försvarsspel, men även med spelet med puck.

Hur långt fram vågar du tänka när det kommer till prestationer, tabell, slutspel och så vidare?

– Alla som jobbar på elitnivå vill först och främst gå till slutspel. Sedan tävla om att vinna.

– I grundserien är ”mindset” att försöka sätta sig i så bra förutsättningar som möjligt inför ett kommande slutspel. För oss, när det är lite nytt, är det tråkiga svaret att fokusera på prestationen. Sedan får resultatet komma med det.

Jag antar att du gärna vinner den sista matchen för säsongen?

– Så är det alltid, avslutar Dennis Hall med ett leende.