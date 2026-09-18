Svenskens drag - skriver korttidskontrakt

Oskar Drugge i Västervik.

Foto: Pär Olert / Bildbyrån.

Förra säsongen gjorde Oskar Drugge 40 poäng på 48 matcher i den danska ligan. Backen har spelat fem raka säsonger i landet och vunnit mästerskapet två gånger. De senaste tre säsongerna har han tillhört Sønderjyske. Någon fortsättning där blev det däremot inte.

Svensken har istället stått utan kontrakt under sommaren.

Bland annat har då hans tidigare klubb Västerviks IK i Hockeyettan varit intresserade av honom . Nu står det istället klart att det blir en fortsättning i Danmark, åtminstone i den närmaste framtiden.

Oskar Drugge stannar i Danmark - tills vidare

Under fredagen meddelade Fredrikshavn White Hawks att de har skrivit ett kontrakt med 34-åringen. Det är ett korttidskontrakt för att täcka upp för skador.

– I Oskar får vi en väldigt erfaren back som jag känner riktigt väl från min tid i Vojens. Han är mycket puckskicklig, bidrar med massor av erfarenhet, kan spela många minuter och har en extremt hög hockey-IQ. Vi vet exakt vad vi får i Oskar och vi vet att det är en spelare som hållit en extremt hög nivå i Metal Ligaen under de senaste säsongerna, säger tränaren Casper Stockfisch i ett pressmeddelande .

Oskar Drugge har i Sverige spelat för bland annat AIK Hockey och även gjort 33 SHL-matcher med Timrå IK.