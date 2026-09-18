AIK med tifo i premiären.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

AIK Hockey kickar igång säsongen med en match mot MoDo Hockey i Globen. Då bjöd AIK-supportrarna på ett vackert tifo med både ett stort tygstycke och massa flaggor runt om. Vackert - men i direkt strid mot det flaggförbud som klubben har drabbats av.

Förra säsongen avslutades nämligen med ett beslut om fem hemmamatcher med ett flaggförbud. Något som alltså följer med in i den här säsongen. Men i premiären valde supportrarna alltså att strunta i det. I samband med tifot gick klubben även ut med ett uttalande.

"AIK Hockey kommer alltid att värna våra supportrars intressen så långt lagar och regelverk tillåter. Därför kan vi inte ställa oss bakom principen att tusentals skötsamma supportrar ska drabbas av begränsningar på grund av vad ett fåtal personer gjort. Kollektiva bestraffningar riskerar inte bara att träffa fel – de missar också målet. Om dessutom liknande överträdelser hos andra klubbar resulterar i betydligt mildare straff eller inga åtgärder alls, skapar det än mer brist på förtroende på hur regelverket efterlevs. Likabehandling kan inte vara en princip som bara gäller ibland," skriver klubben.

AIK ställer sig emot att hela kollektivet ska straffas när ett par individer är de som begår överträdelserna. Det återstår nu att se om klubben åker på ytterligare sanktioner.

Just flaggförbuden har varit djupt kritiserade inom supporterled.