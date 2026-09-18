Matchen igång igen i Leksand - efter brandlarmet

Matchen avbruten i Leksand.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Det är rock n'roll i Hockeyallsvenskan.

AIK valde i Globen att strunta i sitt flaggförbud och bjöd på ett maffigt tifo med både flaggor och ett stort tygstycke. I Leksand var det också bra inramning där hemmaklacken även de gjorde ett tifo.

Samtidigt antändes en pyroteknisk pjäs i Södertälje SKs klack.

Det var en så kallad blink som tändes på i samband med att spelarna kom ut på isen. Det påverkade däremot inte uppladdningen något utan pucken släpptes ändå.

Matchen avbruten i Leksand

Efter den första avblåsningen 24 sekunder in i matchen valde sedan domarna ändå att avbryta matchen.

– Vi lyssnade egentligen bara på hemmalagets säkerhetschef som vill tömma bortastå. Jag gissar att det är pyroteknik. Under tiden för domarnas och spelarnas säkerhet lämnar vi i samband med att de vidtar den åtgärden, säger domare Fredrik Grönberg i TV4.

Sedan tömdes bortaklacken samtidigt som spelare och domare lämande isen och gick ner i katakomberna igen. Till slut gick också brandlarmet i arenan vilket innebär att samtliga var tvungna att lämna arenan.

Brandkåren genomsökte SSK:s klacksektion.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

– Det som har hänt är att vi har fått en bengal på bortasektionen, vilket gjorde att brandlarmet utlöstes vilket gjorde att vi var tvungna att utrymma hela arenan. Brandkåren var här snabbt och vi kan återigen släppa in sittplatspublik och hemmastå. Nu ska vi genomsöka bortasektionen för att se till att de inte har gömt någonting, för att eventuellt sen kunna släppa in bortasupportrarna igen också, säger Leksands säkerhetschef Robert Kock till TV4.

Matchen återupptogs

Efter dryga 20 minuter fick sedan hemmapubliken börja komma in i arenan igen. Nu är beskedet att matchen kommer att återupptas 19:40.

Båda lagens spelare har nu också äntrat isen ånyo.

– Det är tråkigt, det blir lite antiklimax över det hela. Det blir synd om fansen som är här och behöver utrymma. Det är onödig tid, säger Leksands kapten Patrik Zackrisson i TV4.

När spelet kom igång igen tog det bara drygt en minut i Leksand tog ledningen med 1-0 genom Carter Berger.