Den före detta NHL-centern Ryan Kesler har anklagats för två fall av sexuella övergrepp. 41-åringen gjorde 16 säsonger i NHL och spelade över 1 000 matcher för Vancouver Canucks och Anaheim Ducks.

– Anklagelserna är ogrundade och han är beredd att bestrida dem till fullo i domstol, säger Keslers advokat Robert Morad till The Athletic.

Ryan Kesler. Foto: Kelvin Kuo/Bildbyrån.

Den före detta NHL-centern Ryan Kesler har anklagats för två fall av sexuella övergrepp som ska ha inträffat den 1 januari i år. 41-åringen är häktad och har en borgen på 50 000 dollar.

Den tidigare NHL-stjärnan yrkar på att han är oskyldig.

– Ryan nekar till anklagelserna och är helt oskyldig. Anklagelserna är grundlösa och han är beredd att bestrida dem till fullo i domstol. Vi ber om respekt för hans privatliv och för rättsystemstets integritet, under tiden rättegången börjar. Vi litar på att han kommer att bli frikänd, när all fakta och alla detaljer framkommer, säger Ryan Keslers advokat Robert Morad till The Athletic.

Ryan Kesler påbörjade sin NHL-karriär 2003 i Vancouver Canucks, där han spelade fram till 2014. Säsongen 14/15 anslöt centern till Anaheim Ducks där han spelade fram till sin pension 2019. Under sin karriär noterades Kesler för 573 poäng (258+315) på 1001 matcher.

Source: Ryan Kesler @ Elite Prospects