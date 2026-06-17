Klart: Han tar över Vegas efter Tortorella

Ryan Craig, till vänster, får chansen som huvudtränare i Vegas Golden Knights efter nio år i organisationen. Foto: Dom Gagne/CSM Cal Sport Media via AP Images

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Sex säsonger som assisterande coach och tre som head coach för farmarlaget.

Nu befordras Ryan Craig till ny huvudtränare för Vegas Golden Knights efter att på ett eller annat sätt funnits i organisationen sedan jungfrufärden 2017.

På onsdagen utsågs 44-åringen till John Tortorellas ersättare efter att ha haft hand om Henderson Silver Knights i AHL senaste tre åren.

Bakom sig har en spelarkarriär med 198 NHL-matcher med Tampa Bay Lightning och Columbus Blue Jackets samt över 700 matcher i AHL.

Ryan Craig tar över Vegas Golden Knights

Direkt efter att ha avslutat sin aktiva karriär med Cleveland Monsters i AHL 2017 klev han in som assisterande coach bakom Gerard Gallant i Vegas under klubbens första NHL-säsong. Där var han med om att ta klubben till sin första Stanley Cup-final 2018.

Fem år senare fanns han i båset när Vegas vann sin första och hittills enda Stanley Cup-titel. Då som assisterande coach till Bruce Cassidy. Säsongen därpå, 2023/24, tog han över Henderson.

Nu blir Ryan Craig Golden Knights femte huvudtränare efter Gallant, Peter DeBoer, Bruce Cassidy och Tortorella.

Den sistnämnde ersatte Cassidy med åtta matcher kvar av grundserien och tog Vegas hela vägen till Stanley Cup-final, där det blev förlust mot Carolina Hurricanes med 2–4 i matcher. Härom dagen kom beskedet att Tortorella inte skulle återvända .