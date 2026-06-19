Pittsburgh plockar in klubbikonen –i ledarroll

Ron Francis återvänder till Pittsburgh Penguins. Foto: AP Photo/Alamy

En av de största profilerna i Pittsburgh Penguins historia återvänder till klubben.

På fredagen meddelade Penguins att Ron Francis ansluter till organisationen som speciell rådgivare. Den tidigare stjärncentern kommer därmed att arbeta nära presidenten för hockeyverksamheten och general managern Kyle Dubas i klubbens sportsliga ledning.

Francis spelade åtta säsonger i Pittsburgh och var en nyckelfigur när Penguins vann sina två första Stanley Cup-titlar 1991 och 1992. Under sin tid i klubben producerade han imponerande 613 poäng på 533 matcher i den svart-gula tröjan.

Ron Francis har general manager-erfarenhet

Den kanadensiska NHL-legendaren från Sault Ste. Marie avslutade senare sin spelarkarriär i Carolina Hurricanes-organisationen, där han också hade inlett sin NHL-resa när klubben fortfarande hette Hartford Whalers.

Efter karriären tog Francis steget in i ledarskapet och arbetade sig upp genom Carolinas organisation. Han efterträdde så småningom Jim Rutherford som general manager och innehade posten fram till 2018.

Därefter blev han den första general managern i Seattle Krakens historia. Francis ansvarade för expansionsdraften och byggde det lag som tog sig till Stanley Cup-slutspelet 2023 och sensationellt slog ut regerande mästarna Colorado Avalanche.

Efter flera år i Seattle lämnade Francis organisationen efter säsongen 2025/26, vilket öppnade dörren för en återkomst till Pittsburgh.

Malkin säkrad en säsong till

För Penguins väntar en viktig sommar. Kyle Dubas och klubbledningen arbetar med den svåra balansgången att fortsätta bygga ett konkurrenskraftigt lag kring Sidney Crosby samtidigt som organisationen förbereder sig för framtiden efter superstjärnans era.

Pittsburgh överraskade många genom att ta sig till Stanley Cup-slutspelet den gångna säsongen och etablerade sig som ett av de främsta lagen i Metropolitan Division. Säsongen tog dock slut redan i första rundan efter förlust mot rivalen Philadelphia Flyers.

Dubas har redan säkrat en kontraktsförlängning med Jevgenij Malkin, som fyller 40 år nästa månad, och har dessutom ett betydande lönetaksutrymme att använda för att förstärka laget inför nästa säsong. Med Ron Francis tillbaka i organisationen får Penguins nu ytterligare erfarenhet och vinnarkultur i jakten på nästa mästerskap.