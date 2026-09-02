Ryktades bli trejdad – nu blir han lagkapten

En av ligans främsta spelare kommer att leda sitt lag ut på isen den här säsongen.

På onsdagen meddelade St Louis Blues att Robert Thomas blir lagets nye kapten. Därmed blir han den 25:e spelaren i klubbens historia att bära ett ”C” på bröstet.

Svenske backen Philip Broberg blir tillsammans med veteranbacken Colton Parayko, samt forwards Jake Neighbours och Dylan Holloway har utsetts till assisterande kaptener för säsongen 2026/27.

Thomas tar över rollen efter Brayden Schenn, som varit lagkapten de senaste tre åren. Kaptenstiteln blev dock ledig efter att Schenn trejdades till New York Islanders vid förra säsongens trade deadline i en affär som såg rättigheterna till Leksands målvaktstalang Marcus Gidlöf gå i motsatt riktning.

Thomas är en av veteranerna i Blues trupp, trots att han bara är 27 år gammal. Han har tillhört klubben sedan han valdes i den första rundan, som 20:e spelare totalt, i NHL-draften 2017. Han anslöt till St. Louis hösten 2018 och fick omedelbart uppleva stora framgångar. Redan under sin första säsong var han med och hjälpte laget att vinna klubbens första Stanley Cup.

Robert Thomas ny lagkapten för St. Louis Blues

Sedan dess har han varit en pålitlig poängproducent i ett Blues-lag som varit relativt medelmåttigt under de senaste åren. St. Louis har bara kvalificerat sig för Stanley Cup-slutspelet en gång under de fyra senaste säsongerna.

Trots det har den kanadensiske centern från Aurora, Ontario, varit ett offensivt utropstecken. Under de tre senaste säsongerna har han snittat en poäng per match och stod den gångna säsongen för 64 poäng på 64 matcher.

Det är därför något överraskande att Thomas nu utses till lagkapten, med tanke på att hans namn förekom i trejdspekulationer under förra säsongen. Han har dock hävdat att han aldrig ombads att släppa sin no-move-klausul och har samtidigt varit tydlig med att han ser en långsiktig framtid i St. Louis.

På 530 grundseriematcher – samtliga i Blues-tröjan – har Thomas gjort 132 mål och 328 assist, vilket ger totalt 460 poäng. I slutspelet har han dessutom noterats för 26 poäng på 52 matcher.

Thomas kommer att bära ”C” för första gången i en grundseriematch den 2 oktober, när Blues inleder säsongen 2026/27 mot Dallas Stars.