Avslutar karriären – efter över 600 NHL-matcher

Riley Nash avslutar karriären. Centern spelade över 600 matcher i NHL men väljer nu att avsluta sin karriär.

Riley Nash i sin sista NHL-match.

Foto: Dennis Schneidler-USA TODAY Sports.

Det var två år sedan Riley Nash gjorde sin senaste match i NHL. Nu står det klart att det inte blir något mer spel. Den tidigare centern gjorde ingen match förra säsongen och har nu officiellt lagt av. 36-åringen spelade i New Yorks Rangers organisation och det var i deras AHL-lag, Hartford Wolfpack, som karriärens sista matcher spelades.

Under karriären spelade han för klubbar som Carolina Hurricanes, Boston Bruins, Columbus Blue Jackets, Winnipeg Jets, Arizona Coyotes samt även enstaka matcher för New York Rangers och Toronto Maple Leafs.

Under tiden i NHL utmärkte han sig främst som en defensiv center. Den poängmässigt bästa säsongen var 17/18 för Bruins. Då blev det 41 poäng på 76 matcher.

Riley Nash blev draftad av Edmonton Oilers i första rundan 2007 som spelare nummer 21.

Source: Riley Nash @ Elite Prospects