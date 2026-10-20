Nämns i nya trejdrykten – då spräckte svensken nollan

Rickard Rakells namn har återigen hamnat i trejdrykten. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

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I fjol tog sig Pittsburgh Penguins överraskande till slutspel efter en stark grundserie. Den här säsongen har startat desto tyngre. Trots 7–0 i premiären mot hatade rivalen Philadelphia Flyers har laget inte haft samma flyt i spelet som i fjol.

Nattens 4–5-förlust mot Utah Mammoth var den fjärde i följd under den pågående bortaturnén – och sjunde på de åtta senaste matcherna.

Men mitt i misären fick en svensk spelare i alla fall något positivt med sig från matchen. Efter nio raka matcher utan mål spräckte Rickard Rakell sin målnolla i matchen. 33-åringen klev in i matchen med tre assist och lämnade densamma med ytterligare 1+1 på kontot.

Rickard Rakell i nya rykten

Rakells mål kommer samtidigt som hans namn – ännu en gång – börjat cirkulera i trejdrykten. I det senaste avsnittet av podcasten 32 Thoughts nämner nämligen Elliotte Friedman att han hört att Rakell ska ha varit en del av ett paket som Montreal Canadiens försökte sätta ihop via en trevägstrejd för att värva Kirill Martjenko från Columbus Blue Jackets.

”Jag har hört från några personer att när Montreal försökte lägga till ytterligare en spelare i en affär med Columbus kring Martjenko, så tror de att Rakell var en av spelarna som Montreal undersökte möjligheten att skicka till Blue Jackets”, säger Friedman.

Martjenko kom dock att hamna i Toronto Maple Leafs i stället efter att Matthew Knies gått i motsatt riktning alldeles inför säsongsstarten.

Penguins general manager Kyle Dubas uppges vara villig att trejda några av sina äldre forwards och Friedman pekar ut Rakell och Bryan Rust som de två mest uppenbara kandidaterna att få flytta på sig.

Erik Karlsson och Kevin Stenlund spräckte målnollorna

Rickard Rakells namn har förekommit i återkommande rykten över de senaste säsongerna. I fjol spelade Penguins emellertid så bra att Dubas beslutade sig för att behålla veteranerna i laget. Nu återstår det att se hur årets svaga säsongsstart påverkar hans vägval framåt.

Rakell har ytterligare en säsong kvar på sitt kontrakt med en lönetaksträff på fem miljoner dollar.

Erik Karlsson kan vara en annan spelare att hålla ögonen på. 36-åringen går in i sista året på sitt kontrakt med Penguins och kan ses som en "rental" då han kan bli unrestricted free agent kommande sommar. Karlsson sköt säsongens första mål i natt och hade utöver det en assist. Med sina elva poäng (1+10) på tio matcher är han poängbäst i Penguins.

Kevin Stenlund blev den tredje svensken att spräcka sin målnolla i nattens match. Den 30-årige centern har likt Rakell 1+4 på tio matcher efter att ha adderat en assist i matchen. Fyra av hans poäng har kommit under de fyra senaste matcherna.

Utah – Pittsburgh 5–4 (2–1, 2–1, 1–2)

Utah: Clayton Keller (4), Kevin Stenlund (1), Nate Schmidt (1), Kailer Yamamoto (2), Niock Schmaltz (7).

Pittsburgh: Erik Karlsson (1), Rickard Rakell (1), Jegor Tjinakov (2), Declan Carlile (3).