Efter personliga rekordet – topplaget uppges rycka i svensken

Rickard Rakell blev kvar i Pittsburgh Penguins efter mars månads trade deadline. Men nu ryktas han återigen kunna vara på väg bort från klubben. Efter karriärens mest produktiva säsong placeras svensken i Los Angeles Kings av Dan Kingerski på Pittsburgh Hockey Now.

Los Angeles Kings ryktas vara intresserade av Rickard Rakell. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

Med 70 poäng i årets grundserie satte Rickard Rakell nytt personbästa i Pittsburgh Penguins. 32-åringens fina säsong gjorde att han omnämndes i en hel del trejdrykten inför trade deadline i NHL den 8 mars. I slutändan blev stockholmaren kvar i Penguins, men frågan är hur länge.

Efter att ha missat slutspel för tredje säsongen i rad är general managern Kyle Dubas inställd på att Penguins ska genomgå en föryngringsprocess. Det innebär att alla äldre spelare som inte heter Sidney Crosby, Jevgenij Malkin eller Kris Letang i teorin skulle kunna bli trejdade.

Los Angeles Kings intresserade av Rickard Rakell

Både The Fourth Period och Pittsburgh Hockey Now pekar ut just Rickard Rakell som en spelare det ska finnas stort intresse för. Dan Kingerski på PHN skriver att topplaget Los Angeles Kings visade intresse för svensken redan inför trade deadline och att det intresset ska kvarstå, trots att Kings har bytt general manager från Rob Blake till Ken Holland.

”Till skillnad från många trejdrykten finns det visst fog för det här. Vi hörde viskningar redan i februari, även om det inte var tillräckligt konkret för att rapportera om, att LA visade intresse för Rakell. Dessutom har LA några unga spelare som skulle kunna intressera Dubas”, menar Kingerski.

Han pekar på spelare som Alex Turcotte, 24, och Alex Laferriere, 23.

Mitch Marner – ett hinder för en trejd?

Det som kan problematisera situationen är att Kings också pekas ut som en av de klubbar som har störst intresse av att värva Mitch Marner. Toronto Maple Leafs stjärnforward väntas kliva ut på free agent-marknaden 1 juli och väntas kunna få en lönetaksträff på runt 13-14 miljoner dollar på öppna marknaden. Det skulle snabbt svälja det eventuella utrymme som Kings har för att värva Rakell.

Rickard Rakell har tre säsonger kvar på det sexårsavtal värt 30 miljoner dollar som han skrev med Penguins 2022. Noterbart är att den egentliga lönen sjunker under de tre närmaste säsongerna. Efter att ha tjänat sex miljoner dollar per år under de tre första säsongerna sjunker lönen till 4,8 miljoner den kommande säsongen och 3,6 miljoner per år under de två sista säsongerna. I kontraktet finns en modifierad no trade-klausul via en lista på åtta lag som han inte kan bli trejdad till.

Rakell, som representerade Sverige i vinterns 4 Nations Face-Off, har under NHL-karriären spelat 802 matcher för Anaheim Ducks och Pittsburgh Penguins och noterats för 519 poäng.