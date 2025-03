Därför trejdades inte succésvensken

Rickard Rakell var omgiven av rykten innan förra veckans trade deadline, men blev ändå kvar i Pittsburgh Penguins.

General manager Kyle Dubas menar då att klubben bestämde sig för att behålla Rakell i stället för att trejda honom.

– Han är en stor del av vår framtid, säger Dubas.

Kyle Dubas valde att behålla Rickard Rakell.

Foto: Nathan Denette/The Canadian Press/Alamy & Charles LeClaire-Imagn Images

Länge såg det ut som att Rickard Rakell skulle lämna Pittsburgh Penguins och bli trejdad bort från klubben innan deadline förra veckan. Men fredagen passerade och Rakell blev då kvar i ”Pens”.

Svensken, som har gjort succé under säsongen med 29 mål och 54 poäng på 65 matcher, öppnar själv upp om hur tiden innan trade deadline var.

– Jag är bara glad att få vara kvar. Det har varit ganska stressigt de senaste dagarna men jag är glad över att vara en del av den här föreningen. Jag ville stanna här. Om man ser tillbaka till i somras försökte jag bevisa mig själv och ta tillbaka min roll i laget. Det är fortfarande mitt mål och jag ser fram emot att fortsätta bli bättre och jobba för det här laget, säger Rakell.

Pittsburgh valde att behålla Rickard Rakell

Rickard Rakell har kontrakt med Pittsburgh Penguins till 2028 och är nu en del av laget även framöver. Pittsburghs general manager Kyle Dubas förklarar då varför svensken blev kvar i föreningen. Enligt honom valde Pittsburgh själva att behålla Rakell.

– Han är en stor del av vår framtid. Han har bevisat under en lång tid vilken spelare han är, och vi ser också vilken bra människa han är varje dag. När du har en spelare som levererar på det sättet dag ut och dag in, som alltid svarar upp bra när saker och ting inte går bra och som kan ta sig tillbaka för att spela på en toppnivå i ligan, då vill man inte knuffa honom ut ur dörren. Speciellt eftersom att han har kontrakt och också själv vill vara med och ta den här klubben tillbaka till toppen igen, säger Dubas och fortsätter:

– Vi behövde göra vad som är rätt för Pittsburgh Penguins och att ha Rickard Rakell kvar som en del av det här laget är det enda rätta när vi värderade in allting. Vi är glada att han blir kvar för han är en stor del av vad vi gör och jag vet att han också verkligen vill spela här.

Bland annat ryktas Edmonton Oilers ha visat intresse för Rickard Rakell innan fredagens deadline men Pittsburgh valde alltså att inte trejda bort svensken. Tidigare under säsongen kom Rakell med i Tre Kronors trupp till 4 Nations Face-Off där han kom in som reserv efter William Karlssons skada.