Matvej Mitjkov och Rick Tocchet.

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"Sprickan mellan stortalangen och coachen växer", "storlöftet petades igen", "det kommer bara att bli värre – ett riktigt problembarn"

Ovanstående var bara några av rubrikerna kring Matvei Michkov under den gångna säsongen. Han som skulle bli nästa stora superstjärna i Philadelphia Flyers , vald som spelare nummer sju i NHL-draften 2023. Istället har ryssen sågats framför öppen ridå.

Nu, inför andra året tillsammans, väljer tränaren Rick Tocchet att backa.

I The Athletic berättar Flyers-coachen att han tycker att det dragits för stora växlar kring hans relation till 21-årige Mitjkov, men ångrar också sina tidigare kommentarer där han sågat spelaren flera gånger för att han dykt upp i dålig form till försäsongen.

– Det är en lärdom för oss båda. Allt har varit överdrivet, och jag tror att han har pratat om det. När jag sa det i februari var jag frustrerad. Jag borde nog hållit det för mig själv, att han var i dålig form. Jag hade redan sagt det fyra gånger; jag tror inte att jag behövde säga det en femte gång. Som vilken tränare som helst lär man sig en läxa. Jag skulle vilja ta tillbaka det, säger Tocchet.

Rick Tocchet: "Då skulle jag vara galen"

När Rick Tocchet pekat ut Mitjkov, i februari, började också rykten florerar kring den unge forwardens framtid. Något som fick general managern Daniel Briere att gå ut och förtydliga att storlöftet inte skulle någonstans.

Det andra året i NHL avslutades med 20 mål och 32 assist, men också flertalet petningar, bland annat under slutspelet där han endast noterades för en poäng.

– Sättet vi tränade honom på, hur vi försökte få honom att förstå vissa saker, jag tyckte att tränarna gjorde ett bra jobb med honom. Jag vill inte tala för honom, men jag tror att han lärde sig mycket, säger nu Rick Tocchet och fortsätter.

– Han har höga förväntningar på sig själv. Jag vill verkligen hjälpa honom, och verkligen få honom i en situation där han är bekväm på isen. Jag vill att han ska vara kreativ. Jag vill att han ska komma in till mitt kontor och fråga, "Vad tycker du om det här?", men det finns fortfarande några icke förhandlingsbara saker. Vi måste ha dem som tränare. Men jag skulle vara galen om jag inte skulle låta honom vara kreativ. Det är hans gåva. Jag tror att han har gjort jobbet i sommar för att förbereda sig för det.

Philadelphia Flyers besegrade Pittsburgh Penguins i första rundan av förra säsongens Stanley Cup-slutspel. Därefter föll man med 0–4 i matcher mot Carolina Hurricanes, som senare lyfte den stora bucklan.