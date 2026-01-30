William Nylanders långfinger i direktsänd teve gav böter på 5 000 dollar. Efterspelet har dock kommit att handla om svenskens attityd. Nu sågas han av den tidigare NHL-backen Rhett Warrener i podcasten Barn Burner.

– Barnslig idiot, kallar han den svenska stjärnan.

Tidigare NHL-backen Rhett Warrener är inget fan av William Nylander. Foto: Barn Burner/Flamesnation.ca & Nick Turchiaro-Imagn Images

Toronto Maple Leafs är mitt uppe i en kris. Efter fem raka förluster på hemmais förlängdes förlustsviten i natt till sex matcher när det blev 2–5 i bortamötet med Seattle Kraken.

Förlusterna har kommit utan William Nylander på isen då han rehabiliterar den ljumskskada han slog upp 5–6-förlusten mot Vegas Golden Knights för två veckor sedan.

I helgen skapade 29-åringen stort rabalder i Toronto då han under Maple Leafs hemmamöte med Colorado Avalanche blev inzoomad tillsammans med några skadade lagkamrater på läktaren – och gav tv-kameran långfingret. Han la omedelbart ut en ursäkt på Instagram.

”Jag ber om ursäkt för dagens ögonblick av frustration! Det var inte min mening att göra någon upprörd. Jag ser fram emot att vara tillbaka på isen snart”, skrev han.

Reaktionen från NHL:s sida blev böter på 5 000 dollar, cirka 45 000 kronor. Reaktionerna från fansen har varit blandade. Vissa hyllar Nylander för hans attityd medan andra gått till hårt angrepp mot hans beteende.

Rhett Warrener sågar William Nylander: ”Barnslig idiot”

En av dem som reagerar kraftigt är den tidigare NHL-backen Rhett Warrener. I podcasten Barn Burner sågar han svenskens uppträdande.

– Att William Nylander ger kameran långfingret är inte en stor grej i mitt liv, men vad är du för en barnslig idiot. Vad är du för jäkla idiot? säger Warrener och fortsätter:

– Och så kallar han sig ”Willy” på sitt Instagram-inlägg… Det låter som en tvååring.

Rhett Warrener, 50, spelade 714 NHL-matcher med Florida, Buffalo och Calgary mellan 1996 och 2008. Han var en fysisk defensivspecialist med 899 utvisningsminuter på sitt samvete.

William Nylander, som inte haft speciellt många skador under sin NHL-karriär, har missat 17 matcher den här säsongen med olika problem. På sina 37 matcher har han gjort 17 mål och totalt 48 poäng. Med det toppar han fortfarande den interna poängligan, trots all sin frånvaro. Hans status inför OS i Milano nästa månad är fortfarande oklar.

Toronto Maple Leafs är i skrivande stund näst sist i Eastern Conference, före New York Rangers, och har hela tio poäng upp till Boston Bruins som har den sista wild card-platsen. Håller det här i sig kommer laget att missa slutspel för första gången på tio år. Detta en säsong efter att de spelat hem 108 poäng, vunnit Atlantic Division och varit hela ligans fjärde bästa lag poängmässigt sett.

Source: NHL League Page @ Elite Prospects