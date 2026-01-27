William Nylander visade fingret under en tv-sändning. Nu står det klart att den svenska stjärnan bötfälls med 5 000 dollar.

William Nylander bötfälls efter sin gest mot tv-kameran.

Foto: Skärmdump & Bildbyrån.

Det var under helgen som en kamera zoomade in på William Nylander. Den svenska stjärnan visade då upp långfingret, något som har fått stor uppmärksamhet på sociala medier. Han är för tillfället skadad och satt under en Toronto-match i en loge tillsammans med andra i klubben.

Efter händelsen ryktades det även om att han skulle kunna stängas av för tilltaget.

Nu har straffet kommit – och det stannar ”bara” vid en böter. Beloppet hamnar på 5 000 dollar, drygt 45 000 svenska kronor. För 29-åringen är det däremot inte allt för jobbigt. Han tjänar på sitt nuvarande kontrakt 11,5 miljoner dollar om året.

William Nylander visade fingret: ”Olämplig gest”

Pengarna går in i en spelarfond.

— Nylander riktade en olämplig gest mot en tv-kamera-operatör medans kameran riktades mot Mr. Nylander och hans lagkamrater i logen. Gesten visades på live-tv under en matchsändning. Det här blir en påminnelse om att uppförandekodexen för spelarna gäller även i arenan och i offentliga matchsituationer, säger vice presidenten av ”Player Safety”, George Parros, till NHL.com.

William Nylander har inte spelat sedan den 16 januari då han drog på sig en ny skada. Det återstår fortfarande att se huruvida han hinner komma tillbaka i tid till OS.

Source: William Nylander @ Elite Prospects