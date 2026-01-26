Nylander räckte fingret – kan nu stängas av: ”Ber om ursäkt”

William Nylander spelade inte i nattens förlust mot Colorado Avalanche.

Men nu kan han stängas av, enligt NHL-insidern Chris Johnston.

Toronto Maple Leafs förlorade i natt. Då var Nylander frustrerad.

Foto: Bildbyrån och skärmdump

Det var under nattens match mellan Toronto Maple Leafs och Colorado Avalanche, som William Nylander sågs räcka fingret till tv-kamerorna. Den skadade forwarden satt inne i klubbens loge tillsammans med andra i klubben, och tilltaget möttes av mycket uppmärksamhet.

Nu kan William Nylander stängas av, enligt NHL-insidern Chris Johnston. Då väljer han att gå ut och be om ursäkt.

Ny förlust för Maple Leafs.

”Jag ber om ursäkt för dagens ögonblick av frustration! Det var inte min mening att göra någon upprörd. Jag ser fram emot att vara tillbaka på isen snart”, säger han nu i ett inlägg på Instagram.

Matchen förlorade Toronto Maple Leafs med 1–4 mot Colorado Avalanche. Med blott två poäng upp till slutspelsplatserna är det dock inte kört ännu, trots fyra raka förluster.