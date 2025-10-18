Buffalo Sabres återfinns återigen i fokus av fel anledningar i NHL. Anthony Di Marco undrar om den här säsongens svaga start kan bana väg för ännu en rebuild i klubben som inte varit i slutspel sedan 2011. Och vad skulle det då betyda för lagets svenska kapten Rasmus Dahlin?

Finns Rasmus Dahlins framtid i Buffalo Sabres? Foto: Winslow Townson-Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Som det välkända ordspråket säger: ”Definitionen av galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat.” Det passar väl in på hur Buffalo Sabres general manager Kevyn Adams har närmat sig den här säsongen. Efter ännu en svag start (en seger på fyra matcher) är Sabres återigen i centrum för uppmärksamheten runt NHL – av alla fel anledningar.

Sabres är inte identiska med laget från förra våren. Adams gjorde visserligen en (påtvungen) trade med Utah Mammoth genom att skeppa iväg den missnöjde forwarden JJ Peterka till Salt Lake City i utbyte mot forwarden Josh Doan och högerfattade backen Michael Kesselring (som ännu inte har spelat på grund av skada). Men i övrigt är det i stort sett samma grupp som stapplade i mål under säsongen 2024/25.

Varför trodde Kevyn Adams att resultatet skulle bli annorlunda?

Varför förväntade sig Adams ett lag som skulle se annorlunda ut – när truppen i stort sett är densamma som under tidigare säsonger med ständigt nedslående resultat?

En general manager som förde trejdsamtal med Adams förra säsongen säger att Sabres-bossen är försiktig, nästan rädd, när det gäller att göra affärer. Kanske med rätta – nästan varje större trejd Adams har gjort sedan han tog över 2020 har slutat i katastrof. Den senaste, där Dylan Cozens skickades till Ottawa Senators i utbyte mot den skadebenägne centern Josh Norris, har varit en fullständig flopp.

En annan klubbledare berättar att Ottawas GM Steve Staios var ”obeveklig” i sina försök att få bort Norris (till andra lag än Sabres) och till slut tröttade ut Adams inför trade deadline. Norris har inte haft mer tur i Buffalo – han är redan långtidsskadad i början av säsongen.

Kanske var det inte enbart Adams fel. I en bakom kulisserna-video som Jeff Marek visade i programmet The Sheet tidigare i veckan syns Adams få klartecken från lagets medicinska chef Les Bisson, som inte hade några invändningar mot Norris skadehistorik innan traden slutfördes.

En chef i en klubb i Eastern Conference säger att Adams saknar rätt stöd runt sig som rookie-GM. I Sabres fall fungerar han i praktiken även som president of hockey operations – utan något filter mellan sig själv och ägaren Terry Pegula.

Får Kevyn Adams (uppe till vänster) och Lindy Ruff (till höger) behålla sina jobb för ägaren Terry Pegula (nere till höger). Foto: Jonathan Tenca/CSM

Saknar erfarna rådgivare

Runt om i NHL omges förstagångs-general managers ofta av erfarna hockeyledare. Philadelphia Flyers GM Daniel Brière har till exempel Dean Lombardi och Bob Murray som rådgivare, medan Calgary Flames GM Craig Conroy arbetar under Don Maloney och har Dave Nonis som assisterande GM – alla fyra är tidigare general managers.

Sabres tre assisterande general manager har däremot begränsad erfarenhet av ledande roller. Klubben har dock gjort några tillskott de senaste månaderna genom att anställa Eric Staal som Adams särskilda assistent och Columbus Blue Jackets tidigare GM Jarmo Kekäläinen som senior rådgivare. Det är ingen hemlighet att Kekäläinen är den mest troliga kandidaten att ersätta Adams – åtminstone tillfälligt – om han får sparken.

Chuck Fletcher, tidigare GM för Philadelphia Flyers och Minnesota Wild, arbetar nu som senior rådgivare åt New Jersey Devils GM Tom Fitzgerald. Enligt flera källor är han just den typ av rutinerad hockeyledare som Adams hade behövt vid sin sida de senaste fem åren. Vissa har spekulerat i om Fletcher skulle kunna bli aktuell för Sabres framöver, men personer med insyn säger att så inte är fallet.

Vad händer nu i Buffalo?

Blir det ännu en utförsäljning av tillgångar?

Även om det bara är rykten, verkar det inte sannolikt att några större förändringar sker så länge Adams är kvar som GM. Med tanke på hans dåliga facit på trade-marknaden lär ägarna inte tillåta fler affärer – särskilt inte om hans dagar i Buffalo är räknade. Det framgick tydligt redan förra säsongen att Adams föredrog hockeytrejder (som Cozens/Norris-byten) framför att sälja av tillgångar mot framtida draftval, vilket han gjorde med Jack Eichel och Sam Reinhart.

En eventuell förändring i ledningen skulle sannolikt innebära en form av ombyggnad. Sabres har många talangfulla spelare, men helheten har gång på gång visat sig otillräcklig. Att gång på gång hoppas på ett annat resultat med samma kärna har uppenbarligen inte fungerat. Klubben har i genomsnitt bytt huvudtränare vartannat år under det senaste decenniet – nu är det dags att titta på spelartruppen, särskilt om nya ögon ska leda vägen framåt.

En forwardssida utan balans

Sabres forwards är skickliga men saknar mångsidighet och är i många fall för lika. Bristen på djup i centerpositionen efter Cozens-traden är tydlig, särskilt eftersom Tage Thompson allt oftare har spelat som högerytter sedan förra säsongen. Buffalo har flera unga talanger på kanten, men de flesta är småväxta och spelar med samma typ av spelstil.

Klubben har i flera år valt att drafta små forwards och står nu med en trupp som saknar både storlek och fysisk närvaro. En GM som pratat med Adams det senaste året säger att han alltid letar efter storlek – efter att ha försummat det området under flera draftår.

Förutom Thompson och Alex Tuch (29 år och blivande UFA) finns det inte många forwards som skulle ge ett stort utbyte på marknaden. Unga namn som Zach Benson, Jiri Kulich och Jack Quinn har potential, men är ännu inte beprövade på NHL-nivå – vilket gör att intresset från andra klubbar blir mer försiktigt.

Tage Thompson är en storstjärna – men orkar han med fler missade slutspel? Foto: Bildbyrån

Backuppsättningen – Buffalos verkliga tillgång

Försvarssidan är en helt annan historia. Sabres har tre backar som skulle väcka enormt intresse vid en eventuell trade: Bowen Byram, lagkaptenen Rasmus Dahlin och Owen Power. Alla tre är 25 år eller yngre och kan spela i powerplay. Samtidigt är de vänsterskyttar med liknande spelstilar – vilket gör att de delvis konkurrerar om samma roller.

Byram, som kom från Colorado Avalanche, ses som en andraparsback med potential att nå högre. Hans spel har dock gått ned sedan flytten till Buffalo – men vem spelar egentligen bättre när han kommer dit? Om Sabres hoppas få en förstaparsback i utbyte mot honom lär de bli besvikna.

Till skillnad från Dahlin och Power saknar Byram ett långtidskontrakt. Han har två år kvar på sitt avtal med en cap hit på 6,25 miljoner dollar och kan bli unrestricted free agent 2027. Enligt uppgifter värderade Byrams läger honom för högt vid diskussioner om ett längre kontrakt, vilket ledde till att ett broavtal skrevs i somras. Det kan göra det svårt att förlänga även i framtiden.

Power, som valdes som nummer ett i draften 2021, är ett intressant fall. Han betraktades som en offensiv, puckförande back men har tappat mark i Buffalo och spelats på fel sida i vissa matcher. Två ledare i Eastern Conference beskriver honom som ”väldigt mjuk” för sin storlek (198 cm, 102 kg) och att han saknar tuffhet. Samtidigt finns det flera som fortfarande tror på talangen.

En amatörscout säger att Powers största styrka alltid har varit hans förmåga att följa med upp i anfallen. ”Bristen på struktur och plan i Buffalo dödar hans potential och självförtroende”, menar scouten, som tillägger att han ändå skulle ta Power i sitt lag ”tio gånger av tio”.

Power har kontrakt till 2031 med en cap hit på 8,35 miljoner dollar och går nu in i sitt andra år av det sjuårskontrakt han skrev på för två år sedan. Han ses kanske inte som en framtida nummer ett-back av topplagen, men som en stark andraparback kan det visa sig vara ett fynd med tanke på att lönetaket väntas stiga kraftigt.

Owen Power har inte levt upp till sin potential med Buffalo Sabres. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Vad händer med Rasmus Dahlin?

Sedan har vi Dahlin – en back som beskrivs som en topp-fem-till-åtta-spelare i hela NHL. Han är en elitspelare på alla områden, och att få rätt värde tillbaka för honom vore nästan omöjligt. Men om Sabres skulle påbörja ännu en ombyggnad – kan man då förvänta sig att den snart 26-årige Dahlin vill stanna kvar?

Han skrev på ett jättelikt kontrakt till 2032 värt elva miljoner dollar per säsong och har en fullständig no-movement-klausul. Varje trejd måste alltså godkännas av honom. Det skulle inte saknas intressenter, men frågan är om någon ny GM verkligen vill flytta på Dahlin – och om Dahlin själv vill genomgå ännu en ombyggnadsfas. Han har redan visat frustration i säsongsupptakten, och om Sabres väljer att riva ned igen lär det knappast bli bättre.

Om Dahlin mot förmodan skulle bli tillgänglig är det rimligt att vänta sig ett utbyte av kungligt slag. Det är sällan backar på den nivån finns tillgängliga, men ett budkrig vore sannolikt oundvikligt.

Just nu finns inga konkreta trejdsamtal kring någon av de tre backarna, men frågorna behöver ställas om Sabres än en gång rasar ihop. De har flera bra pusselbitar – men fungerar laget inte som en helhet även den här säsongen måste en ny riktning övervägas. Och det är svårt att se att Kevyn Adams kommer vara den som leder en sådan förändring, om inte något dramatiskt händer inom de närmaste veckorna.