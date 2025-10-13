Utbuade och besegrade. Buffalo Sabres har inlett NHL-säsongen på sämsta sätt med tre raka nederlag. Ännu en gång knakar det i fogarna hos ligans stora sorgebarn. Då kan Uffe Bodin inte låta bli att fråga sig hur länge Rasmus Dahlin ska stå ut med den nesliga traditionen av svaga lagbyggen, ideliga förluster och missade slutspel.

Sju långa år utan en tillstymmelse till slutspelshockey.

Det är vad Rasmus Dahlin har fått utstå sedan han draftades som nummer ett av Buffalo Sabres 2018.

När Sabres vann draftlotteriet det året konstaterade jag i en krönika att det var en seger för Sabres att få in Dahlin – men en kortsiktig förlust för Dahlin själv.

Men så kortsiktig har den alltså inte blivit.

Buffalo var ett vrak till lag vid den tidpunkten och har fortsatt att vara det under större delen av tiden han har tillbringat i klubben. Klubbens slutspelstorka har pågått sedan 2011 – den längsta aktiva sviten av sin sort i nordamerikansk proffsidrott – och än finns ingen ände i sikte.