Detroit Red Wings svenske stjärnforward Lucas Raymond gjorde mål i knappa 3–2-segern mot San Jose Sharks.

Matchen mellan de två svensklagen gick långt – och fick avgöras på straffar.

Lucas Raymond har vuxit ut som en av de mest omtalade och respekterade offensiva spelarna i hela NHL. Men även om han blir hårt bevakad, så ser han till att leverera sina poäng. Matchens mål innebar att stjärnan hade gjort poäng i fyra raka matcher – där Detroit Red Wings dessutom vunnit tre av dem.

Nattens möte med San Jose Sharks slutade med seger efter straffslag – och William Eklund saknades för Sharks med en underkroppsskada. Då fick Lucas Raymond och Axel Sandin Pellikka sätta svenskprägel på det hela. För det var den tidigare Skellefteå-spelaren som spelade fram Raymond till ett läge, varifrån han lyckades lirka in ett skott bakom såväl alla försvarare som målvakten.

Matchen vände flera gånger innan det till slut blev förlängning med ställningen 2–2, och väl där avgjorde Detroit genom James van Riemsdyk. Därmed fortsätter svensksuccén i Red Wings, där de sex svenskarna har hjälpt till att spela in 18 poäng till laget.

Noterbart är att Timothy Liljegren var tillbaka i Sharks backuppställning, bara ett dygn efter att ha träffats av en puck i båset och tvingats avbryta matchen mot Colorado Avalanche.

San Jose–Detroit 2–3 (0–0, 0–1, 2–1, 0–0, 0–1)

Andra perioden: 0–1 (38.10) Lucas Raymond (Axel Sandin-Pellikka, Dylan Larkin).

Tredje perioden: 1–1 (40.51) Jeff Skinner (Philipp Kurashev, Dmitrij Orlov), 1–2 (50.15) Moritz Seider (Simon Edvinsson, Alex Debrincat), 2–2 (56.55) Sam Dickinson (Will Smith, Patrick Giles).

Straffar: 2–3 (65.00) James Van Riemsdyk