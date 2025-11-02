TV: Här blir svensken skadad – i båset

Timothy Liljegren lämnade San Jose Sharks möte med Colorado Avalanche skadad. Men skadan inträffade inte när han var på isen – utan när han satt i båset.

Timothy Liljegren drabbades av en otäck skada i natt. Foto: AP Photo/Ellen Schmidt

Det var bara minuter kvar av den första perioden i SAP Center i San Jose när hemmalagets svenske back Timothy Liljegren hade rejäl otur. Ett passningsförsök från Colorados center Nathan MacKinnon styrdes ut i båset via Alexander Wennbergs klubba. Där träffade den Liljegren i trakten runt halsen och 26-åringen vek sig dubbel av smärta.

Han tvingades avbryta matchen efter den otäcka situationen, men coachen Ryan Warsofsky gav en någorlunda positiv uppdatering på presskonferensen efter matchen.

– Vi tror att han kommer att vara okej, säger han enligt San Jose Hockey Nows Sheng Peng.

– Vi ska få en uppdatering… Han utvärderas fortfarande.

Se video på incidenten i spelaren.

Cale Makars lillebror NHL-debuterade

Liljegren, som gör sin andra säsong med Sharks efter att ha trejdats dit av Toronto Maple Leafs i fjol, har redan missat tre matcher på grund av skada den här säsongen. På nio matcher med Sharks har han tre assist.

San Jose lyckades vinna matchen med 3–2 efter förlängning sedan Alexander Wennberg spelat fram schweizaren Philipp Kurashev till övertidsmålet som avgjorde tillställningen. John Klingberg hade också en assist för Sharks, som har vunnit tre av sina fyra senaste matcher.

Notabelt är att Colorados superstjärna till back Cale Makar fick sällskap av sin lillebror Taylor, som NHL-debuterade i matchen. 24-årige Taylor Makar, som tillskillnad från sin bror är forward, skrev på för Avalanche som free agent efter att ha avslutat en framgångsrik collegesäsong med University of Maine i slutet av mars. Fram tills nu har kanadensaren enbart spelat för Colorado Eagles i AHL. I debuten fick han drygt sex minuters istid.

Brothers first, and now teammates in the NHL 🥹



Taylor and Cale Makar are living the dream.



(📸: @Avalanche & IG/calemakar_) pic.twitter.com/m41ZCPoAnR — NHL (@NHL) November 1, 2025

San Jose–Colorado 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 1–0)

Första perioden: 0–1 (0.30) Martin Necas (Cale Makar, Devon Toews), 1–1 (18.21) Macklin Celebrini (Tyler Toffoli, Shakir Mukhamadullin).

Andra perioden: 2–1 (24.07) Philipp Kurashev (Ty Dellandrea, John Klingberg), 2–2 (29.10) Nathan MacKinnon (Artturi Lehkonen, Valerij Nitjusjkin).

Förlängning: 3–2 (61.48) Philipp Kurashev (Alexander Wennberg).

