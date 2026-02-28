Rasmus Sandin kom inte med i den svenska OS-truppen.

Efter uppehållet visar backen nu storform med tre poäng på två matcher för Washington Capitals.

Rasmus Sandin imponerar för Washington Capitals. Foto: Nick Wass/AP Photo/Alamy (Montage)

Washington Capitals har fått en bra start efter OS-uppehållet och tar verkligen upp jakten på en slutspel, då de just nu ligger utanför wild card-platserna. I den första matchen tillbaka blev det en 3-1-seger mot Philadelphia Flyers och under natten kom ännu en vinst efter 3-2 mot Vegas Golden Knights. Gemensam nämnare för båda matcherna är att svenske backen Rasmus Sandin har klivit fram med topprestationer.

Mot Flyers sköt Sandin ett av målen i vinsten och under nattens match stod han för två assist. Washington stod för en riktigt stark andra period där de gick från 0-0 till 3-0 mot Vegas och Sandin spelade först fram till Pierre-Luc Dubois 1-0-mål. Senare i perioden spelade Sandin även fram till Jakob Chychrun som sköt 3-0-målet. Sandin var inne på Capitals alla tre mål i segern och på två matcher efter OS-uppehållet har 25-åringen nu gjort tre poäng (1+2) och varit +4.

I segern mot Golden Knights utsågs Rasmus Sandin till en av matchens tre stjärnor. Matchens lirare blev däremot Pierre-Luc Dubois som stod för 2+1 i vinsten.

Rasmus Sandin har totalt gjort 21 poäng på 54 matcher i Washington Capitals den här NHL-säsongen.

Washington Capitals – Vegas Golden Knights 3–2 (0-0,3-0,0-2)

Washington: Pierre-Luc Dubois 2 (3), Jakob Chychrun (22).

Vegas: Braeden Bowman (8), Tomas Hertl (23).

Source: Rasmus Sandin @ Elite Prospects