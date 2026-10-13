Beskedet om Dahlin efter skadan

Rasmus Dahlin missar minst en match. Foto: AP Photo/Jeffrey T. Barnes

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Buffalo Sabres tog en tung seger hemma mot Florida Panthers på måndagskvällen. Det blev 5–3 efter att Rasmus Dahlin och Noah Östlund bidragit med varsitt mål.

För Dahlin tog matchen dock slut i andra perioden. Han lämnade isen med en grimas och återvände aldrig. Under matchen meddelade Sabres att han drabbats av en överkroppsskada.

Efter matchen kom besked om hans status från huvudtränaren Lindy Ruff. Dahlin kommer inte att spela nattens bortamatch mot Montreal Canadiens och han klassificeras i nuläget som dag-för-dag.

Lugnande besked gällande Jacob Markström

Rasmus Dahlin har svarat för två mål och två assist på Sabres inledande sex matcher.

En annan svensk som lämnade isen i matchen var Panthers svenska målvakt Jacob Markström. Han kastade in handduken efter två insläppta mål i första perioden.

Där kommer coachen Paul Maurice dock med lugnande besked.

– Han blev stel, så vi tog ut honom. Vi tror inte att det är någon skada … Det handlar om helt normala saker, sade han till reportrar efter matchen.

36-åringen har en räddningsprocent på 90,3 på sina fem första matcher med Florida efter sommarens trejd med New Jersey Devils.