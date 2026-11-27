Tuukka Tieksola uppges skriva på för MoDo.

Foto: Icon Sportswire/AP Images/Bildbyrån.

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MoDo har valt att bredda sin forwardssida när både Elton Hermansson och Milan Sundström kan försvinna under vinterns JVM. Det var Expressen som först med uppgifterna under fredagen, och spelaren i fråga är Tuukka Tieksola.

MoDo bekräftar också inom kort att 25-åringen lånas in från Kärpät och Liiga, för att testa på spel i Sverige för första gången.

– En bra lösning. Särskilt med tanke på vår skadesituation, att det är ett intensivt matchschema i december – plus att det är en viss osäkerhet kring både Milan Sundström och Elton Hermansson inför JVM. Vi är glada över att vi kunde hitta den här lösningen med Kärpät och Tuukka, säger sportchefen Henrik Gradin på lagets sajt under fredagen.

Forwarden är redo för spel till onsdagens möte med Visby/Roma.

"Vi tror att han kommer att hjälpa vår offensiv"

Tieksola står just nu på fem poäng över 20 matcher 2026/27, men beskrivs som en potentiell spetsforward på Hockeyallsvenskan nivå. Som junior gjorde också Uleåborg-killen en hel del poäng för Kärpäts U20-lag. Därav blev det bland annat spel i U18-VM, samt ett etablerande i den finska högstaligan.

– Det är en spelskicklig forward, en mönsterbrytare som är bra med pucken. Det ska bli spännande att se honom i vår miljö och vi tror att han kommer att hjälpa vår offensiv, säger Henrik Gradin.

2022/23 fick Tieksola också chansen i Nordamerika, med Carolina Hurricanes Chicago Wolves. Den finske forwarden hade valts av NHL-klubben i fjärde rundan av draften 2019, och stod sedan för 24 poäng över de 52 matcherna i AHL. Lån tillbaka till Finland ledde till sist till en ordentlig återkomst.