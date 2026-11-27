Mats Kilström och VM-laget 1987.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Stickan Kenne.

På söndag möter ni Världsmästaren från 1987, Mats Kilström, i serien OLD SCHOOL HOCKEY. Redan idag bjuder vi på ett utdrag ur intervjun där han berättar om tiden efter att han avslutat karriären endast 29 år gammal.



– Idag har jag det jättebra. Pensionär och har ingenting med hockeyn att göra överhuvudtaget. Ibland kan det vara någon som känner igen mig, men det är ungefär allt. Jag är ändå ganska okänd och kan gå runt i Gävle, Södertälje eller här i Nykvarn utan att någon känner igen mig. Samtidigt har jag hela tiden hållit en ganska låg profil.

– Vi har det bra och har många barn och barnbarn som runtomkring oss.



För tio år sedan drabbades Mats Kilström av stroke.

– Jag var hemma. Låg i sängen och hade en väldig huvudvärk. Ungefär som migrän, vilket jag tidigare haft till och från. Jag var uppe och gick lite på natten och slog i väggen eftersom jag inte såg något. Först tänkte jag att det var för att jag inte tänt några ljus och det var mörkt.

– På morgonen var det likadant så det visade sig att att synen borta på höger sida på båda ögonen. Då ringde vi in och frågade vad det kunde vara för fel. ”Det är bäst vi skickar en ambulans”. Vi bodde granne med sjukhuset och åkte dit själva i stället. Då märkte jag inte av något annat än synen och att jag hade haft så jäkla ont i huvudet under natten.

– Idag är det här med synen enda jag märker och ingenting annat i kroppen som märks. Ibland kan det vara dåligt att det inte märks utanpå eftersom det kan vara svårt att förklara för folk att jag faktiskt är sjuk. Tillexempel när jag kommer till läkaren ”Vad gnäller du för?”, säger Mats Kilström med ett skratt och fortsätter:

– Jag äter mycket piller varje dag och kan ha svårt att komma ihåg nutid. Det mesta gamla kommer jag ihåg. Alla kompisar från det att jag spelade hockey känner jag fortfarande igen så det är bra att vi pratar om karriären som varit.

Bengt Åke Gustafsson, Mats Kihlström, Åke Liljebjörn och Ernst Höfner.

Sonen tvingades sluta: "Hade det väldigt jobbigt"

Mats Kilströms ena son, Lukas Kilström, hade också en fin karriär. Bland annat med spel i Brynäs, Luleå och Södertälje.

– Han bor också här i Nykvarn. Jag följde mest honom på TV eftersom han var uppe i Luleå ganska mycket. Sedan var han i Gävle. Det var väldigt sällan jag åkte upp dit för att kolla.

– Lukas är lite som jag, att han inte ringer varje dag ”Tjena farsan, hur är läget? Idag sköt jag i krysset”. Det är inte på den nivån. Han gjorde det bra och var väldigt omtyckt överallt där han spelade. Sedan hade han och jag inte alls liknande spelstil.

– Han är bland annat polare med bröderna Abbott och var på bröllop i USA med dom. Lukas var sedan tvungen att sluta på grund utav hjärnskakningar, men idag mår han bra även om han hade det väldigt jobbigt med det när ungarna var små.

– Dessutom har jag två söner ytterligare, Oskar som är äldre än Lukas och Axel som är yngre, avslutar Mats Kilström.



Hela intervjun läser du på hockeysverige.se under söndagen.