Dick Axelsson vill se Niklas Wikegård i Djurgårdens bås.

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Djurgårdens IF Hockey har fem raka förluster när man på torsdagen förlorade mot Växjö Lakers med 4-1. Vi har sett förändringar i tränarstaben på Linköping HC och även Växjö har gjort förändringar på grund av dåliga resultat. Det har varit diskussioner om Robert Kimby ska vara kvar i Djurgården efter resultaten denna säsong.

– Det är ju Wikegårds gubbe, så jag vet inte om det skulle bli så mycket bättre med något annat, och vad skulle det vara isåfall, säger Marcus Leifby i Morgonklubben.

"Nu går han ner i båset"

Det har även varit snack om att Niklas Wikegård själv skulle gå ner som coach och stötta Kimby. Wikegård som till denna säsongen ändrade roll inom klubben och numera är "President of hockey operations" har varit väldigt tyst de senaste veckorna och inte velat kommentera situationen.

– Nu få ju liksom Wikegård, det är han som har satt sig i den här knipan. Nu får han steppa upp och visa. Nu går han ner i båset och går det dåligt ska han bort, går det bra kan han stanna. Men nu är det upp till bevis. Han har ju försvunnit från rampljuset. Han älskar att synas när det går bra men nu är det dags att han steppar upp och visar upp sig lite, säger Dick Axelsson.

"Kimby kommer inte sitta kvar"

Djurgården är kända för att vara en klubb som plockar upp unga talanger och ger de chansen. I senaste matchen var den amerikanska forwarden Joseph Snively tillbaka efter skada, vilket gjorde att Theo Stockselius blev satt åt sidan. Till denna säsongen fick man även in toppspelare som Nils Åman, Lukas Vejdemo och Oliver Wahlström.

Axelsson är skeptisk till en fortsättning för Kimby.

– Det är svårt att säga. För mig är det inte där felet är, det är odugliga spelare som inte kan leverera och sätter hela gänget i en dålig situation. Kanske ska börja i den änden. Men nej, jag tror inte Kimby kommer sitta kvar, men det är nog mest för sportchefen och gänget ska rädda sig själva, säger han.

Djurgården ligger på elfte plats med en poängs marginal ner till kvalstrecket.