HV71 Dam värvar Maeve Carey från USA.

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HV71 Dam har förlorat de senaste fyra matcherna i serien. Fyra poäng är det ner till kvalstrecket efter elva omgångar spelade. Då väljer man att agera genom att värva in den amerikanska backen Maeve Carey.

På sin hemsida meddelar man att den 23-åriga backen ansluter till Jönköping under nästa vecka.

– I Maeve får vi en högerfattad back som kommer att hjälpa oss i alla delar av spelet, inte minst i spelet från bakplan där vi nu får ytterligare alternativ med tre högerfattade backar i truppen. Maeve är en spelare som sätter stor stolthet i det defensiva spelet och som med sina ledaregenskaper bidrar både på och utanför isen. Att hon senast var lagkapten i Boston University säger också mycket om hennes egenskaper som person och spelare. Vi är väldigt glada över att välkomna Maeve till HV71, säger general manager Björn Liljander.

Första gången utanför nordamerika

Carey kommer senast från fyra år i den amerikanska college ligan, där hon representerade Stonehill College de två första åren och bytte sedan till Boston College två år. Sista året i Boston var hon även kapten. HV71 blir första laget utanför nordamerika som Carey kommer representera.

– Jag hoppas kunna bidra med fysiskt spel och positiv energi till laget. Det ska verkligen bli en häftig erfarenhet att komma till HV71 och spela, säger hon.

HV71 Dam spelar sin nästa match ikväll mot Skellefteå och på söndag mot Färjestad. De får klara sig utan nyförvärvet dessa matcher.