Markström och Dahlin klev av - när Östlund avgjorde

I den tidiga kvällsmatchen i NHL under måndagen ställdes Buffalo Sabres mot Florida Panthers med Jacob Markström i målet.

De båda svenskarna stod också för varsin stark första period. Markström stod för flera fina räddningar, men Rasmus Dahlin skulle bli en av två Sabres-spelare som lyckades överlista Markström. Först var det Josh Doan som gav hemmalaget ledningen, innan Dahlin kunde göra 2-1 i powerplay efter att Anton Lundell stuckit emellan och kvitterat för Florida.

Dahlin och Markström klev av

När den andra perioden sedan skulle börja kom inte Jacob Markström ut till spel. Istället fick Akira Schmid hoppa in i Panthers-kassen. Varför Markström klev av är oklart.

Bara någon minut in i andra perioden kom nästa tunga besked. Rasmus Dahlin tvingades även han lämna isen och kliva ut i omklädningsrummet. Svensken såg ut att grina illa efter ett avslut och åkte direkt till båset. Buffalo meddelade senare att svensken inte skulle återvända på grund av en överkroppsskada.

Noah Östlund matchvinnare för Sabres

Men det var inte bara tråkiga svensk-besked i matchen. I den tredje perioden blev nämligen Noah Östlund matchvinnare för Buffalo när han gjorde 4-3 i powerplay drygt sju minuter in slutakten. där han vann en duell med Gustav Forsling framför mål.

-- Han är så smart Nykvarns stolthet. Lite, lite på gränsen mot Forsling och så kan han raka in den där returen back door, säger Viaplays Erik Granqvist om Östlunds avgörande.

När Tage Thompson sedan kunde göra 5-3 för hemmalaget var segern i hamn, och ett skönt trendbrott för Buffalo efter två raka förluster.

Buffalo - Florida 5-3 (2-1, 1-2, 2-0)

Buffalo: Josh Doan, Rasmus Dahlin, Ryan McLeod, Noah Östlund

Florida: Sam Reinhart (2), Anton Lundell,



