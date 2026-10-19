Beskedet – efter Rasmus Dahlins frånvaro

Rasmus Dahlin är på väg tillbaka. Foto: Geoff Burke-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Det var i mötet med Florida Panthers förra måndagen som Rasmus Dahlin utgick i den andra perioden. Sedan dess har Buffalo Sabres svenska lagkapten missat tre matcher i NHL.

Men på måndagen uppenbarade sig 26-åringen på lagets träning och kunde delta utan hinder.

Efteråt meddelade han också att han siktar på spel när Sabres möter Philadelphia Flyers natten mot torsdag.

– Jag tror jag kommer att vara redo, säger han i en kommentar på klubbens webbsida .

Dahlin hade svarat för fyra poäng (2+2) på sex matcher innan han ådrog sig en överkroppsskada mot Panthers.

Rasmus Dahlin mot comeback för Buffalo Sabres

I kaptenens frånvaro har Buffalo tagit två vinster och förlorat en match efter förlängning.

Rasmus Dahlin ser inte ut att bli den enda skadade spelaren som återvänder mot Flyers. Veteranen Jason Zucker väntas göra säsongsdebut i samma match efter att ha missat de inledande nio matcherna i sviterna av en operation för ljumskbråck. Enligt coachen Lindy Ruff ska han kunna spela om det inte blir några bakslag sista dagarna.

Zucker, 34, var en nyckelspelare för Sabres när man bröt sin 15 år långa slutspelstorka förra säsongen. Då stod han för 24 mål och 45 poäng på 62 matcher.

Buffalo Sabres har den andra wild card-platsen i Eastern Conference efter att ha tagit tio poäng på nio matcher.