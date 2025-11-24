Poängsuccén: Tio poäng på fem matcher

Rasmus Andersson sprutar in poäng för Calgary just nu.

I natt stod den svenske backen för tre assist i 5–2-segern över Vancouver och har nu gjort tio poäng på de fem senaste matcherna.

Rasmus Andersson öser in poäng för Calgary.

Foto: Jeffrey T. Barnes/AP/Alamy

Efter att ha inlett säsongen med att göra sex poäng på sina 19 inledande matcher har Rasmus Andersson varvat upp poängproduktionen ordentligt på slutet.

Inför nattens möte med Vancouver Canucks hade den svenske Calgary Flames-backen gjort poäng i fyra matcher i rad. Efter att ha stått för tre passningspoäng i 5–2-segern mot Canucks förlängde han sin svit till fem raka matcher – och har på dessa matcher gjort hela tio poäng.

Sett till den senaste veckan är Andersson poängbäst i hela NHL med nio poäng på fyra matcher, en poäng före tvåan Zach Werenski.

Poängbäste svenskback i NHL

Anderssons 16 poäng den här säsongen gör att han nu är den delat poängbäste svenskbacken i NHL denna säsong tillsammans med Rasmus Dahlin och Oliver Ekman-Larsson. Andersson var inte den enda svensken som var högst inblandad i nattens segermatch för Flames.

Även lagkamraten Mikael Backlund skrev in sig i poängprotokollet med två assist, vilket innebar att svenskarna var involverad i samtliga fem mål i 5–2-segern mot Vancouver. För Flames var segern lagets tredje raka vinst.

– Vi gjorde ett ganska bra jobb ju längre matchen gick. Ibland oroar man sig, med back-to-back-matcher och lite resande, att vi ska bli trötta ju längre matchen pågår, men jag tycker att vi blev starkare. Det var ett riktigt gott tecken för vårt lag, säger tränaren Ryan Huska till NHL.com.

Vancouver Canucks – Calgary Flames 2–5

Vancouver: Filip Hronek (2), Quinn Hughes (2).

Calgary: Morgan Frost (5), Connor Zary (2), Kevin Bahl (3), Jahor Sjaranhovitj (3), Blake Coleman (8).



