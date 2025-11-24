Seger med 5–2 för Calgary mot Vancouver

Calgary vann med 5–2 mot Vancouver

Kevin Bahl matchvinnare för Calgary

Tredje raka segern för Calgary

Calgary vann mötet i NHL på bortaplan mot Vancouver, med 5–2 (2–1, 2–0, 1–1).

Vancouver–Calgary – mål för mål

Vancouver tog ledningen i början av första perioden genom Filip Hronek.

Connor Zary och Morgan Frost gjorde att Calgary vände till underläget till ledning med 1–2.

Efter 10.37 i andra perioden nätade Kevin Bahl framspelad av Nazem Kadri och Rasmus Andersson och gjorde 1–3.

Jegor Sjarangovitj gjorde dessutom 1–4 efter 16.31 på pass av Rasmus Andersson och Nazem Kadri.

7.59 in i tredje perioden nätade Calgarys Blake Coleman framspelad av Mikael Backlund och ökade ledningen.

8.16 in i perioden satte Quinn Hughes pucken och reducerade. Men mer än så orkade Vancouver inte med.

Calgarys Rasmus Andersson hade tre assists.

Resultatet innebär att Vancouver ligger kvar på sjunde plats i Pacific division och Calgary sist, på åttonde plats i Pacific division.

När lagen möttes senast vann Vancouver Canucks med 5–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 27 november. Då möter Vancouver Anaheim Ducks i Honda Center 04.00. Calgary tar sig an Tampa Bay borta 01.00.

Vancouver–Calgary 2–5 (1–2, 0–2, 1–1)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 1–0 (1.05) Filip Hronek (Jake Debrusk), 1–1 (7.33) Morgan Frost (Rasmus Andersson, Matt Coronato), 1–2 (8.08) Connor Zary (Mikael Backlund, Blake Coleman).

Andra perioden: 1–3 (30.37) Kevin Bahl (Nazem Kadri, Rasmus Andersson), 1–4 (36.31) Jegor Sjarangovitj (Rasmus Andersson, Nazem Kadri).

Tredje perioden: 1–5 (47.59) Blake Coleman (Mikael Backlund), 2–5 (48.16) Quinn Hughes.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 1-1-3

Calgary: 3-1-1

Nästa match:

Vancouver: Anaheim Ducks, borta, 27 november

Calgary: Tampa Bay Lightning, borta, 27 november