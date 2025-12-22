Piken till insidern: ”Gillar att nämna mitt namn”

Rasmus Anderssons namn har cirkulerat i trejdrykten under hela säsongen.

Själv roas Calgary-backen av uppgifterna som sprids kring honom.

– Elliotte Friedman gillar att nämna mitt namn, säger han till Sportsnet.

Rasmus Andersson och Elliotte Friedman. Foto: Alamy

Rasmus Anderssons framtid i Calgary Flames har varit en följetong under en längre tid vid det här laget.

Den svenske VM-kaptenen har ett utgående kontrakt och backen har tidigare ryktats vara på väg bort från klubben. Samtidigt som hans namn cirkulerar i trejdrykten roas den svenske Calgary-stjärnan av uppgifterna som sprids kring honom.

– Ibland skrattar jag bara när jag läser att jag skulle vara obeslutsam kring min framtid – det roar mig och jag använder det mest som underhållning. Men jag menar, vi är i rampljuset dygnet runt och vem bryr sig om vad de skriver? Ju äldre jag blir, desto mer tenderar jag att skratta åt det. De får skriva hur mycket de vill. Jag och laget vet vad som pågår. Vi håller det väldigt internt, säger Andersson till Sportsnet.

Rasmus Andersson pikar Elliotte Friedman

Insidern Elliotte Friedman sade i slutet av november att Andersson ändrat sig kring sin framtid i klubben ”lika ofta som han byter strumpor”.

– Elliotte Friedman gillar att nämna mitt namn och få det att låta som att jag är på väg fram och tillbaka hela tiden. Jag har egentligen inte tänkt på något annat än att prestera bra för Flames, säger Andersson.

Fåordig kring förhandlingarna: ”Krävs två för att dansa tango”

Men huruvida det kommer att bli en fortsättning i Flames längre än den här säsongen är fortsatt osäkert. Parterna uppges alltjämt vara långt ifrån varandra i förhandlingarna om ett nytt avtal så här långt.

– Det krävs två för att dansa tango, eller hur? Jag har älskat varje sekund av att spela för Flames i elva år, men låt oss lämna det där, säger Andersson.

Den här säsongen har den svenske backen producerat 25 poäng (7+18) på 36 matcher för Calgary och är med den noteringen lagets näst poängbäste spelare bakom Nazem Kadri (31 poäng på 36 matcher) den här säsongen.

Source: Rasmus Andersson @ Elite Prospects









