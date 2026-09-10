RANKING: NHL:s tio hetaste rookies

Rasmus Kågström listar NHL:s hetaste rookies 2026/27.

Foto: Bildbyrån, Alamy

10. Jacob Fowler, m, Montréal Canadiens

Målvakter brukar generellt behöva en längre startsträcka än utespelare i NHL , vilket gör Jacob Fowlers utveckling extra intressant. Montréal Canadiens lade beslag på amerikanen i tredjerundan 2023 och sedan dess har hans utvecklingskurva pekat rakt uppåt och i dag får han klassas som ett av ligans absolut mest spännande målvaktsnamn.

Fowler tog förra säsongen steget från collegehockeyn, där han hade varit fullkomligt dominant med Boston University, till Canadiens organisation och delade på speltiden mellan NHL och AHL. I NHL blev det 17 matcher med Canadiens med fullt respektabla 90,8 procent i räddningsprocent och 2,43 insläppta mål i snitt per match. I AHL vässade han de siffrorna ytterligare med en räddningsprocent på 91,6 procent samt ett snitt på 2,23 insläppta mål per match på de 27 matcher han fick spela.

Den här säsongen väntas Fowler ta upp kampen med fjolårets succémålvakt Jakub Dobes om speltiden i Montréal. Han har redan visat att han klarar av att spela på NHL-nivån och på sikt har han alla verktyg för att bli Canadiens framtida förstemålvakt.

Jacob Fowler.

Foto: David Kirouac/Imagn Images/Bildbyrån

9. Viggo Björck, fw, Winnipeg Jets

Det är svårt att inte bli lite extra intresserad när en svensk 18-åring lämnar Sverige för att direkt försöka slå sig in i NHL. Viggo Björck är en sådan spelare och han är en spelare som mycket väl kan bli en pålitlig NHL-spelare för Winnipeg Jets redan denna säsong.

Björck kommer från en minst sagt händelserik säsong, där han etablerade sig i Djurgårdens SHL-lag och producerade 15 poäng (6+9) på 42 matcher. Dessutom vann Björck JVM-guld med Juniorkronorna, där han stod för nio poäng på sju matcher, innan han avrundade säsongen med att spela VM med Tre Kronor och producera sex poäng på åtta matcher.

Jets valde Björck som åttonde spelare totalt i sommarens NHL-draft och Winnipeg har naturligtvis höga tankar om svensken. I laguppställningen finns platsen som andracenter mer eller mindre ledig och det är inte osannolikt att det är i den positionen som Björck får inleda säsongen, om han visar framfötterna på träningslägret.

Viggo Björck.

Foto: Steven Ellis/The Nation Network

8. James Hagens, fw, Boston Bruins

Redan förra säsongen fick James Hagens känna på spel i NHL med Boston Bruins , efter att han tecknat ett avtal med klubben när collegesäsongen med Boston College tagit slut. 19-åringen stod för en passningspoäng på två grundseriematcher och fick dessutom göra tre slutspelsmatcher med Bruins innan han avrundade säsongen med VM-spel med USA.

Hagens valdes som sjunde spelare totalt i NHL-draften 2025 och är att betrakta som ett av Bostons absolut största framtidslöften. Den 19-årige amerikanen hade en dominant säsong i collegeligan, där han sköt 23 mål och producerade totalt 47 poäng på 34 matcher och lämnar collegehockeyn bakom sig med totalt 84 poäng på 71 matcher.

19-åringen är ingen spelare som behöver stressas in i NHL, men samtidigt känns det som att Bruins har goda skäl att ge honom en ordentlig chans nu. Hagens har kreativiteten, skridskoåkningen och spelsinnet för att bli en utslagsgivande spelare och kan mycket väl vara en spelare som växer rejält ju längre säsongen går.

James Hagens.

Foto: Jeffrey T. Barnes/AP/Alamy

7. Roman Kantserov, fw, Chicago Blackhawks

Det råder inga tvivel om att Roman Kantserov har koll på var målet är. Den 21-årige forwarden är ingen storvuxen forward, men det han saknar i storlek kompenserar han med spetsiga offensiva egenskaper.

Kantserov har varit en produktiv spelare i KHL de senaste åren och förra säsongen fick han ett stort genombrott, då han avslutade sin sejour i Metallurg Magnitogorsk genom att göra 64 poäng på 63 matcher och vinna hela KHL:s skytteliga med sina 36 fullträffar.

Nu har Kantserov tagit steget över till Nordamerika och väntas kunna få en framskjuten roll i Chicago Blackhawks redan från start. Förväntningarna är höga på den ryske talangen och chanserna är goda att Kantserov får chansen att spela med storstjärnan Connor Bedard när denne är tillbaka från sin skadefrånvaro.

Roman Kantserov.

Foto: Maksim Konstantinov/SOPA Images/Alamy

6. Konsta Helenius, fw, Buffalo Sabres

Det har kanske inte gått så snabbt som man hade förväntat sig för Konsta Helenius efter att han draftades som 14:e spelare totalt i NHL-draften 2024, men sakta men säkert har finländaren jobbat sig uppåt i Buffalos forwardshierarki.

Efter två säsonger i AHL är Helenius redo att på allvar etablera sig i NHL. Förra säsongen blev ett rejält kliv framåt för finländaren, som producerade 63 poäng på lika många matcher och var AHL:s näst poängbäste junior. Helenius fick sedan avsluta säsongen med att vinna VM-guld med Finland, där han var den som klev fram i förlängningsspelet i finalen mot Schweiz och sköt guldet till Finland.

Helenius fick chansen att spela nio grundseriematcher och fyra slutspelsmatcher med Buffalo och väntas den här säsongen bli ordinarie i ett Sabres på frammarsch. Hur stora framgångar han redan nu kan skörda i Sabres beror mycket på vilken roll han får av huvudtränaren Lindy Ruff, men potentialen i Helenius går inte att ifrågasätta.

Konsta Helenius.

Foto: Jeffrey T. Barnes/AP/Alamy

5. Anton Frondell, fw, Chicago Blackhawks

Redan förra säsongen fick Anton Frondell känna på NHL-pulsen. Med blodad tand går nu det svenska storlöftet in i säsongen med förhoppningen att kunna göra avtryck i Chicago Blackhawks från start.

Frondell sköt 20 mål på 43 matcher i Djurgården, trots en tämligen begränsad roll med mindre än 15 minuters istid per match. 19-åringen avslutade sedan säsongen på ett mycket övertygande vis i Chicago, där han klev in och producerade nio poäng (3+6) på tolv matcher i NHL och visade att han har vad som krävs på den nivån.

19-åringen klev in som ytterforward under slutet av förra säsongen i Chicago, men den här säsongen väntas han ta plats som center. Det kommer att ge Frondell goda chanser att visa framfötterna i ett Blackhawks som präglas av ungdomlig entusiasm och framtidsanda. Frondell har en stor del i Chicagos framtid – och kan växa ut till en viktig spelare redan den här säsongen.

Anton Frondell.

Foto: Matt Marton/Imagn Images/Bildbyrån

4. Cole Hutson, b, Washington Capitals

Det är inte helt lätt att följa i storebror Lane Hutsons fotspår, men Cole Hutson har gjort ett bra försök hittills.

Precis som storebror Lane är Cole Hutson en back med styrkor i sin skridskoåkning och sitt offensiva spel. Han kompenserar sin mindre storlek med ett fint spelsinne och efter två starka säsonger på Boston University är han nu redo att ta nästa steg i Washington.

Hutson producerade 32 poäng (10+22) på 35 matcher under sin andra säsong i collegeligan och slutade därmed på en sjätteplats i backarnas poängliga. Efter att säsongen med Boston University hade tagit slut hoppade Hutson raka vägen in på Washington Capitals blålinje och gjorde avtryck direkt. På 14 matcher stod Hutson för tio poäng (3+7) och den här säsongen väntas han få en framskjuten roll i ett Washington som byggt om delar av sin offensiv.

Cole Hutson.

Foto: Nick Wass/AP/Alamy

3. Ivar Stenberg, fw, San Jose Sharks

Att Ivar Stenberg valdes som andra spelare totalt i NHL-draften av San Jose Sharks säger så klart en hel del om den talang och kapacitet som 18-åringen redan nu besitter. Det fanns till och med de som ansåg att Stenberg borde ha gått före Gavin McKenna som förstaval – och när man tittar på vad 18-åringen faktiskt åstadkom i SHL under fjolårssäsongen är det lätt att förstå varför.

Stenberg producerade 33 poäng (11+22) på 43 matcher med Frölunda, vilket var den tredje bästa noteringen någonsin av en spelare under sitt draftår. Utöver detta vann han JVM-guld med Sverige efter att ha gjort tio poäng på sju matcher och han hann dessutom med att avsluta säsongen med att producera åtta poäng på lika många matcher i VM med Tre Kronor.

Nu väntar nästa utmaning och äventyr för Stenberg. Initialt väntas Stenberg ta en roll i mitten av forwardshierarkin, antingen i andra- eller tredjekedjan, men svensken kommer att ha alla möjligheter att avancera under säsongen. Skulle Stenberg paras ihop med en sådan som Macklin Celebrini kommer svensken att ha alla chanser att kunna vinna Calder Trophy denna säsong.

Ivar Stenberg.

Foto: Steven Ellis/The Nation Network

2. Porter Martone, fw, Philadelphia Flyers

Porter Martone går in i säsongen som en av huvudfavoriterna till Calder Trophy.

Efter en dominant säsong i collegeligan med Michigan State University, där Martone producerade 50 poäng (25+25) på 35 matcher, fick 19-åringen avsluta säsongen i NHL med Philadelphia Flyers . Där stod kanadensaren för hela tio poäng (4+6) på nio grundseriematcher och ytterligare fem poäng (2+3) på tio slutspelsmatcher.

Med sin kombination av storlek, skicklighet och kraft är Martone redan vid 19 års ålder en svårstoppad spelare på NHL-nivå. Att han ska ligga på samma poängsnitt som förra säsongen är så klart inte en rimlig förväntan på Martone, men att han ska bygga vidare på fjolårsframgångarna och bli en spelare som visar framfötterna i Flyers i vinter är absolut rimligt.

Konkurrensen om topplatserna på forwardssidan är emellertid tuff för 19-åringen, som således inte kan ta något för givet bara för att han avslutade förra säsongen starkt.

Porter Martone.

Foto: Eric Hartline/Imagn Images/Bildbyrån

1. Gavin McKenna, fw, Toronto Maple Leafs

Man kan lugnt konstatera att draftlotteriet blev en jackpot för både Toronto Maple Leafs och Gavin McKenna .

Ett mellanår för Maple Leafs resulterade i att man hoppade från femteplatsen till förstaplatsen via draftlotteriet och således fick lägga vantarna på en spelare som beskrivits som en av de mest spännande talangerna på länge. Gavin McKenna kommer, i sin tur, till ett lag som förmodligen är betydligt bättre än vad de visade förra säsongen – och ett lag där han kan få ut mycket av sin offensiva skicklighet.

McKenna valdes som första spelare i NHL-draften efter en säsong i collegeligan med Penn State University som resulterade i 51 poäng (15+36) på 35 matcher. I JVM dominerade 18-åringen turneringen och slutade tvåa i poängligan med sina 14 poäng (4+10) på sju matcher.

Nu ska 18-åringen göra vad alla väntat på: ta en plats i NHL. Förutsättningarna kunde knappast vara bättre för McKenna, som kommer att få chansen att spela i en framskjuten roll med några av ligans skickligaste offensiva spelare.

Ribban kommer att vara hög för McKenna, men det är precis de förväntningar som följt honom under hela sin juniorkarriär. Nu återstår det bara att se om han kan leva upp till dem även på NHL-nivå.

Gavin McKenna.

Foto: Steven Ellis/The Nation Network

Bubblare: Ilja Protas (Washington Capitals), Victor Eklund (New York Islanders), Tij Iginla (Utah Mammoth), Carter Yakemchuk (Ottawa Senators).