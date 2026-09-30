Galen vändning – efter ilskan: "Förbannad"

Herman Hansson ilsknade till, sedan vände Oskarshamn på matchen.

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Oskarshamn och Karlskoga är två lag som inlett säsongen starkt och som återfinns i toppen av den allsvenska tabellen under säsongsinledningen.

I kvällens match fick hemmalaget den bästa starten och det var lagets nya superduo som såg till att ge IKO ledningen. 21-årige Joel Svensson stod för en läcker soloaktion fram till 1-0 och det är hans femte mål och tionde poäng i säsongens sjätte match. Calle Karlsson assisterade till målet och i början av andra perioden var det 22-åringens tur att näta.

Calle Karlsson, som vann skytteligan i Hockeyettan förra säsongen, fortsätter sin succéstart på säsongen genom att pricka in sitt sjätte mål på lika många matcher. Där tog dock det roliga slut för hemmalaget.

Oskarshamn rasade ihop – fyra snabba av Karlskoga

BIK Karlskoga stod nämligen för en blixtvändning i mitten av andra perioden för att vända upp och ner på matchen.

32:14, Gustaf Franzén reducerar till 2-1 i powerplay.

33:09, Tobias Sjökvist kvitterar till 2-2.

34:02, Henrik Björklund

35:55, Travis Treloar utökar ledningen, 2-4.

Oskarshamn tappade alltså en 2-0-ledning till 2-4 på bara 3:41 minuter då Bofors sköt fyra snabba mål. Efteråt rasade IKO-kaptenen Herman Hansson mot tappet.

– Man blir förbannad när det blir så här. Vi har 2-0 och borde kunna kontrollera det bättre tycker jag. Sedan rasslar det iväg rätt så rejält där på några minuter. Vi tappar ödmjukheten i spelet, ska göra det lite snyggare än vad som behövs. Vi blir hårt straffade och det är en tuff period, helt klart, säger Hansson till TV4 i pausen.

BIK-kaptenen Gustaf Franzén menade dock att bortalaget kunde spela bättre, trots vändningen.

– Vi är väl inte jättenöjda med matchen generellt. Men wow, vilka minuter vi har där. Hockey är ju en sport där det är mycket momentum som går fram och tillbaka och det gäller ju att kunna hantera det på ett bra sätt. Vi hanterar det på ett väldigt bra sätt, offensivt sett, när vi får den här energin. Sedan är det tillfälligheter. Vi har två PP och gör mål på båda, sedan är det någon omställning också. Det går fort men vi måste ändå skruva upp spelet i tredje ändå, säger Franzén.

Joel Svensson fullbordar vändningen

I tredje perioden lyckades Oskarshamn då komma tillbaka. Danny Dzhaniyev reducerade till 3-4 och bara drygt en och en halv minut senare lyckades hemmalaget kvittera. SHL-lånet Theodor Hallquisth sköt ett skott som letade sig hela vägen in i mål bakom BIK-keepern Måns Goos och det var 4-4 i matchen. Oskarshamn fick också chansen att spela powerplay under matchens slutminut men utan att göra mål och förlängning väntade därmed i Be-Ge Hockey Center.

Sedan var det återigen Joel Svensson som klev fram och avgjorde för att fullborda Oskarshamns vändning. Oskarshamn inledde övertidsspelet i powerplay och då skickade Svensson in sitt andra mål i matchen för att skicka segern till Oskarshamn. Hemmalaget tappade först 2-0 till 2-4 men vände sedan tillbaka och vinner med 5-4 efter förlängning.

Oskarshamn – Karlskoga 5–4 OT (1-0,1-4,2-0,1-0)

Oskarshamn: Joel Svensson 2, Calle Karlsson, Danny Dzhaniyev, Theodor Hallquisth.

Karlskoga: Gustaf Franzén, Tobias Sjökvist, Henrik Björklund, Travis Treloar.