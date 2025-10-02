Det finns många sätt att titta på NHL:s sämsta kontrakt. Scott Maxwell har skapat en egen modell där han tittar på vilka spelare som ger sämst värde för sina lag i relation till vad de tjänar. Här är hans lista över spelarna som ger sämst ”bang for the buck”.

Den här texten är ursprungligen publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

En av de svåraste delarna med att leda ett lag i en värld med lönetak är att undvika dåliga kontrakt. Även de smartaste general managers har sina blinda fläckar och hamnar i avtal som åldras väldigt dåligt. Men medan vissa dåliga kontrakt bara är små irritationsmoment för lagens lönetak, kan andra orsaka stort huvudbry och stå i vägen för att bygga lag på toppen av sin förmåga.

För att göra det kommer jag använda det kontraktsvärderingssystem som användes i min lönetakrankingserie tidigare i somras, för att avgöra värdet av varje spelares kontrakt och hur mycket värde lagen förlorar. För en förklaring av hur kontraktsvärderingssystemet fungerar kan du läsa mer här. Eftersom det dock finns fler forwards än backar och målvakter, innebär det att forwards har en lägre lägstanivå i sina kontraktsbetyg, så backarnas och målvaktens betyg justeras ner beroende på hur många spelare de positionerna har jämfört med forwards.

En viktig skillnad med detta system är att det strikt tittar på skillnaden mellan spelarens värde på isen under de senaste tre säsongerna och deras lönetaksträff för den här säsongen. Så kontraktets längd spelar ingen roll, mest för att jag just nu inte kan förutspå spelares framtida påverkan i relation till framtida marknad. Det betyder att ett dåligt värdeavtal med ett år kvar kommer ha samma värde som ett med flera år kvar. Det inkluderar heller inte förlängningar som ges utöver spelarens nuvarande kontrakt, bara lönetaksträffen för säsongen 2025/26.

Denna skillnad gör också att systemet straffar ersättningsnivå-spelare hårdare om de får relativt höga löner. Så även om Jonathan Huberdeau eller Darnell Nurse kan framstå som spelare med hutlösa kontrakt på grund av hur mycket de tjänar, spelar de fortfarande på en nivå liknande en stabil NHL-spelare. Är de besvikelser och underpresterar i förhållande till kontrakten? Ja. Men de lever ändå upp till avtalen mer än vad en ersättningsnivå-spelare skulle göra med ett kontrakt i spannet 4–6 miljoner dollar.

Medan en lista över de bästa värdeavtalen krävde kvalificeringar för att undvika en massa slumpmässiga namn, behövs det inte för listan över de sämsta. Av naturen, eftersom spelarna på den här listan har så låga kontraktsbetyg, innebär det att deras lönetaksträff måste vara minst en miljon dollar, vilket sannolikt betyder att de vid något tillfälle varit etablerade NHL-spelare. Och om de inte är det, gör det kontrakten ännu sämre.

10. Brayden Schenn, St. Louis Blues

Lönetaksträff: 6,5 miljoner dollar (tre år kvar)

Kontraktsbetyg: -354

Om det finns någon på den här listan som har förtjänat sitt kontrakt med sitt lag är det Schenn. Han hade etablerat sig som en konsekvent topp-6-center som kunde producera med Philadelphia Flyers, och efter att ha anslutit till Blues dröjde det bara två år innan han vann Stanley Cup och skrev på sitt nuvarande avtal kort därefter. Den där tiden efter en mästartitel ses ofta som en period där man inte kan döma ett lags beslut för hårt, men alla visste att det här kontraktet inte skulle åldras väl.

Även om Schenn fortfarande producerar har resten av hans spel gått utför och gjort att Blues måste skydda honom i laguppställningen om de vill vinna minuterna när han inte producerar. För 6,5 miljoner dollar förväntar man sig mer än så. Ja, han är 34, men det är just därför man inte skriver åttaårskontrakt som sträcker sig in i mitten eller slutet av 30-årsåldern.

9. Ivan Fedotov, Columbus Blue Jackets

Lönetaksträff: 3,275 miljoner dollar (1 år kvar)

Kontraktsbetyg: -354,93

För er som följt mina lönetakrankingar vet ni att Fedotovs kontrakt är så dåligt att hans byte från Philadelphia till Columbus i mitten av september rejält skakade om mina listor. Åtminstone har Blue Jackets lönetaket att gömma honom i farmarligan, och han ger dem någon form av målvaktsdjup.

Men även att kalla honom en breddmålvakt är tveksamt. Bara Philipp Grubauer och Joel Blomqvist hade en sämre räddad förväntad målstatistik fem-mot-fem per 60 minuter förra säsongen, och sedan han kom in i NHL för två säsonger sedan har Fedotov den femte sämsta 5v5 GSAx totalt. Varför Flyers tyckte det var en bra idé att ge honom så mycket pengar för mer än en säsong är ett mysterium, men åtminstone är det bara ett år kvar.

8. Elvis Merzlikins, Columbus Blue Jackets

Lönetaksträff: 5,4 miljoner dollar (två år kvar)

Kontraktsbetyg: -354,93

Merzlikins är faktiskt lika dåligt rankad som sin nya lagkamrat bland målvakterna, men eftersom han har ett år längre på sitt kontrakt hamnar han högre. Det är ändå imponerande att Columbus lyckades byta till sig ett målvaktskontrakt som var precis lika dåligt som det de redan hade.

Även om Merzlikins inte är lika usel som Fedotov, har hans tid i NHL varit medioker efter en stark inledning. Hans -28,3 GSAx fem-mot-fem under de senaste fyra åren är bara bättre än Grubauer och Jack Campbell, och hans räddningsprocent på 89,7 är den sjätte sämsta bland målvakter med minst 100 matcher. Med Jet Greaves på väg att ta över startjobbet i Columbus ser kontraktet bara sämre och sämre ut.

7. Josh Anderson, Montreal Canadiens

Lönetaksträff: 5,5 miljoner dollar (två år kvar)

Kontraktsbetyg: -355

Andersons kontrakt var ett som kom från ingenstans när det skrevs 2020. Även om han hade en 27-målssäsong två år innan avtalet, stod han bara för ett mål och fyra poäng på 26 matcher 2019/20, ett facit som varken är värt 5,5 miljoner dollar ELLER sju år – än mindre båda delarna.

Sedan han skrev avtalet har Anderson gjort mål i okej takt, med ett snitt på 19 mål per 82 matcher, och han har den fysiska spelstil som lag gillar i slutspelet, även om Canadiens bara nått slutspel två gånger under hans kontraktstid. Men utöver det finns det inte mycket Anderson bidrar med, särskilt nu när han går in i 30-årsåldern, och han har aldrig riktigt levt upp till sitt avtal.

6. Mikael Granlund, Anaheim Ducks

Lönetaksträff: 7 miljoner dollar (tre år kvar)

Kontraktsbetyg: -359

Granlunds kontrakt är ett av två nyligen skrivna avtal på listan, och jag kan inte tro att jag helt missade detta när jag tittade på de sämsta kontrakten under free agency 2025. Det var bara två år sedan som hans fyraårskontrakt på 5 miljoner dollar i lönetaksträff kändes lite dyrt för vad han bidrog med, så att lägga till ytterligare två miljoner känns riskabelt.

Granlunds 105 poäng på 121 matcher med San Jose Sharks höjde visserligen hans värde, men i övrigt har han snittat 0,65 poäng per match under sin karriär, inklusive tiden i Dallas Stars. Om inte Ducks planerar att använda honom som sin offensiva navpunkt på samma sätt som Sharks gjorde, kommer Anaheim inte få den produktionen. Lägg till ett horribelt försvarsspel de senaste åren (hans 0,207 5v5 RAPM xGA/60 mellan 2022–25 är delat nionde sämst bland forwards med minst 1000 minuter) och det här kontraktet lär inte gå väl för Ducks.

5. Erik Gudbranson, Columbus Blue Jackets

Lönetaksträff: 4 miljoner dollar (ett år kvar)

Kontraktsbetyg: -364,38

Gudbransons marknadsvärde har alltid varit högre än hans spelvärde, mycket tack vare hans 196 cm långa kropp och draftstatus som tidigare tredjeval. Hans säsong 2021/22 med Calgary Flames var nog det närmaste han kommit att motsvara värdet. Som rollspelare i ett starkt lag gjorde han 17 poäng, och för bara andra gången i karriären var han positiv både offensivt och defensivt i goals above replacement, med 3,1 respektive 1,5.

Naturligtvis öppnade den där säsongen för ett dåligt kontrakt, som Blue Jackets glatt skrev med honom. Hans fyraårskontrakt med fyra miljoner i lönetaksträff var både för långt och för dyrt, och eftersom Columbus inte använt honom i lika gynnsamma förhållanden som Flames gjorde, har hans underliggande siffror inte sett bra ut. Överlag är det ingen smickrande bild för Blue Jackets att de är så väl representerade på den här listan.

4. Ben Chiarot, Detroit Red Wings

Lönetaksträff: 4,75 miljoner dollar (ett år kvar)

Kontraktsbetyg: -369,11

Säsongen 2021/22 gjorde under för Ben Chiarots rykte. Även om hans prestation var ganska genomsnittlig med 18 poäng på 54 matcher för Montreal, gjorde bristen på tillgängliga backar honom till en eftertraktad spelare vid trade deadline. Florida Panthers betalade ett högt pris för honom inför sitt slutspel, och Red Wings betalade lika dyrt i dollar med ett fyraårskontrakt värt 19 miljoner.

Nu när avtalet går in på sitt sista år kan man säga att det inte har fungerat för Detroit. Han har kastats in i en topp-fyra-roll mer av nödvändighet än skicklighet, och bara en av säsongerna har han bidragit positivt defensivt (2023/24 med -0,03 5v5 RAPM xGA/60). Att han dessutom ofta spelat bredvid Moritz Seider är en anledning till att den tyske backen haft några av ligans tuffaste minuter. Chiarots kontrakt har spelat en stor roll i Red Wings stagnerade utveckling.

3. Ilja Ljubusjkin, Dallas Stars

Lönetaksträff: 3,25 miljoner dollar (två år kvar)

Kontraktsbetyg: -369,11

Enligt mig borde Jim Nills hantering av högerbackspositionen 2024/25 ha diskvalificerat honom från GM of the Year. Med Matt Dumbas kontrakt och beslutet att ta in Cody Ceci vid trade deadline var det redan illa, men Ljubusjkins kontrakt var värre. Lönetaksträffen gick att leva med, men längden låste fast Stars lönetak och förvärrade situationen när de i somras tvingades tulla på djupet.

Och det är inte bara lönetaksmässigt kontraktet svider, utan även på isen. Han är inte usel på något specifikt, men han är konsekvent svag på alla områden, och hans stora kropp och långsamma spelstil passar illa in i ett snabbt Stars. Hans största effekt förra säsongen var att ge Dallas sin sämsta 5v5 xGA/60 sedan 2007/08, på 2,64.

2. Christian Dvorak, Philadelphia Flyers

Lönetaksträff: 5,4 miljoner dollar (ett år kvar)

Kontraktsbetyg: -402

Nästan alla kontrakt på listan har orsakat problem på grund av längden. Men Dvoraks avtal är det enda här med bara ett år kvar – och det beror helt på hur mycket hans spel har fallit. Hans produktion har alltid varit låg, och hans defensiva spel har fortsatt vara bedrövligt. Han rankades inte ens bland de 500 bästa forwards i min modell, en stor anledning till det låga betyget.

I slutändan spelar det kanske inte så stor roll för Flyers. De har lönetaksutrymme den här säsongen, planerar inte att utmana, och avtalet går ut vid säsongens slut. Om något kan hans svaga spel passa perfekt för en tankning, och han ger dem åtminstone en kropp i centerspåret. Men dåligt värde är dåligt värde, och det finns knappt något sämre avtal än detta. Faktum är att det bara finns ett…

1. Barclay Goodrow, San Jose Sharks

Lönetaksträff: 3 641 667 dollar (två år kvar)

Kontraktsbetyg: -404

Goodrows kontrakt är ett exempel på flera faktorer som tillsammans skapade en katastrof. Han kom från två raka Stanley Cup-titlar med Tampa Bay Lightning på deras välkända checkingkedja och var på väg att få en löneförhöjning. Samtidigt försökte New York Rangers bygga tuffhet efter Tom Wilsons utfall mot Artemij Panarin. Goodrow verkade som den perfekta lösningen, och Rangers var villiga att betala vad som helst.

Resultatet blev ett sexårskontrakt på 3 641 667 dollar per säsong. Även om det inte är det dyraste kontraktet på listan, har Goodrows spel knappt hållit NHL-nivå, vilket gör längden och lönen ännu mer orimliga. Rangers fick lära sig den hårda vägen att Goodrow bara var en passagerare på Tampas tredje kedja, och de hade tur att Sharks nappade på kontraktet när han placerades på waivers i somras.

Mindre smickrande omnämnanden

Cody Ceci, Los Angeles Kings

Justin Faulk, St. Louis Blues

Philipp Grubauer, Seattle Kraken

Nicolas Hague, Nashville Predators

Steven Stamkos, Nashville Predators

Ryan Strome, Anaheim Ducks

Jacob Trouba, Anaheim Ducks