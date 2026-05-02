Tränarprofilen avslöjar: Lider av obotlig sjukdom

Den tidigare NHL-tränaren Ralph Krueger har gått ut med att han lider av Parkinsons sjukdom. I en intervju berättar den rutinerade coachen om diagnosen, hur den förändrat hans liv – och varför han vägrar låta sjukdomen definiera honom.

Foto: Jonas Ljungdahl / BILDBYRÅN

I en intervju med schweiziska nyhetsmediet Watson berättade den tidigare NHL-huvudtränaren Ralph Krueger att han har diagnostiserats med Parkinsons sjukdom. Han uppgav att han fick diagnosen hösten 2024.

I intervjun förklarar Krueger att sjukdomen har gjort att han hållit sig borta från rampljuset i drygt ett år.

– Två eller tre veckor efter min 65-årsdag började min hand plötsligt skaka, säger Krueger. Jag trodde att det berodde på att jag kanske drack för mycket kaffe. Det var först två månader senare som jag gick till läkaren och fick diagnosen i november 2024.

Ralph Krueger om Parkinson: ”Acceptera att sjukdomen är en del av mig”

Krueger, som beskriver sig själv som perfektionist, erkänner att han tvingats göra förändringar i sitt liv – men han har aldrig låtit sjukdomen påverka sin inställning.

– I början kretsar allt kring problemet. Man tänker på det 24 timmar om dygnet. Gradvis, med fantastiskt stöd från familjen, lärde jag mig att acceptera att sjukdomen är en del av mig – men inte allt. Jag slösar ingen tid på att fråga ”varför?”. Sedan diagnosen har jag aldrig blivit deprimerad. Jag har ingen kontroll över sjukdomen, men jag kan kontrollera hur jag reagerar på den.

Krueger berättar vidare att han i dag är mer aktiv än någonsin, vilket är ett beprövat sätt att lindra symtomen vid Parkinsons sjukdom. Han har också hittat andra sätt att hantera skakningarna, bland annat genom att fortsätta hålla föreläsningar om sin bok Teamlife, som gavs ut för 25 år sedan.

– Jag är högerhänt och har haft tur eftersom min vänstra sida är mer påverkad. Jag har dragit ner något på föreläsningarna, men jag har inte slutat.

Krueger är kanske mest känd för sina två sejourer i NHL, där han bland annat tränade Edmonton Oilers under den lockoutförkortade säsongen 2013 samt Buffalo Sabres under delar av två säsonger, inklusive hela 2019/20, innan han fick lämna efter 28 matcher 2021. Han var också förbundskapten för Team Europe i World Cup of Hockey 2016, där laget tog sig till final men förlorade mot Kanada, och har varit förbundskapten för Schweiz.