QUIZ: Vem kan mest om Washington Capitals – ”Bäckis” eller ”Jägarn”?
Den ena gjorde en säsong i Washington Capitals. Den andra gjorde 18 säsonger i huvudstadsklubben. Men vem av dem kan egentligen mest om Capitals? Här möts Brynässpelarna Axel Jonsson-Fjällby och Nicklas Bäckström i en stor quiz om den klassiska NHL-klubben. Och vi kan utlova en riktig rysare…
Hur många i den nuvarande Brynästruppen har spelat i Washington? Vilken svensk har gjort näst flest poäng? Vilken var den senaste svensken att väljas i förstarundan? Hur ser klubbens logga ut? Och hur många mål har Alexander Ovetjkin gjort med Caps-loggan på bröstet?
Och framför allt: Vem av Nicklas Bäckström och Axel Jonsson-Fjällby kan egentligen mest om klubben de spelade i för några år sedan?
Det är frågor vi får svar på i Hockeysverige.se’s stora Washingtonquiz.
Se frågesporten i videospelaren.
