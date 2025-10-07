Den ena gjorde en säsong i Washington Capitals. Den andra gjorde 18 säsonger i huvudstadsklubben. Men vem av dem kan egentligen mest om Capitals? Här möts Brynässpelarna Axel Jonsson-Fjällby och Nicklas Bäckström i en stor quiz om den klassiska NHL-klubben. Och vi kan utlova en riktig rysare…

Vem kan mest – Bäckis eller Jägarn?

Hur många i den nuvarande Brynästruppen har spelat i Washington? Vilken svensk har gjort näst flest poäng? Vilken var den senaste svensken att väljas i förstarundan? Hur ser klubbens logga ut? Och hur många mål har Alexander Ovetjkin gjort med Caps-loggan på bröstet?

Och framför allt: Vem av Nicklas Bäckström och Axel Jonsson-Fjällby kan egentligen mest om klubben de spelade i för några år sedan?

Det är frågor vi får svar på i Hockeysverige.se’s stora Washingtonquiz.

Se frågesporten i videospelaren.