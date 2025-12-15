Storstjärnan öppnar för förlängning – efter en match

Efter helgens stora trejd i NHL debuterade Quinn Hughes för Minnesota Wild i natt.

Storstjärnan blev målskytt i 6–2-segern mot Boston – och öppnar nu för att förlänga med Wild.

– De har en fantastisk kärna, säger Hughes.

Quinn Hughes debut i Minnesota blev en succé.

Foto: Bailey Hillesheim/AP/Alamy

Efter att ha trejdats under natten till lördag, svensk tid, debuterade Quinn Hughes ett par dygn senare när han under natten till måndag skrinnade ut på isen i Xcel Energy Center som Minnesota Wild-spelare för första gången.

Hughes och Wild blev en vinnare i storstjärnans debut, där backen sköt ett av hemmalagets mål i 6–2-segern mot Boston Bruins. I matchen fick amerikanen ett varmt, och högljutt, mottagande av sina nya hemmasupportrar.

– Det var rätt speciellt, helt ärligt. Jag förväntade mig inte det, men det var väldigt häftigt. Jag vet att det här är en hockeymarknad, men det var grymt, säger Hughes till NHL.com.

Quinn Hughes öppen för att förlänga med Minnesota Wild

Minnesota Wild fick ge upp storlöftet Zeev Buium samt ett par unga spelare i form av Liam Öhgren och Marco Rossi utöver ett förstarundeval i sommarens NHL-draft till Vancouver Canucks för att lyckas landa Hughes. Amerikanens kontrakt med Wild sträcker sig över nästa säsong, men därefter kan Hughes lämna klubben för att testa på free agent-marknaden.

Efter en match i sin nya klubb är Hughes emellertid ”extremt öppensinnad” för att göra Minnesota till sitt hem längre än så.

– De har en fantastisk kärna. Jag har bara varit här i fyra timmar, men jag har lärt känna några av killarna och hur energiska och positiva de är. Sedan är Minnesota när hem till Michigan, samtidigt som det finns en stor passion för hockey här. Sedan har jag stor respekt för ”Billy” (general managern Bill Guerin) som ”samlade modet” för att göra en sådan trejd som han gjorde och hur han värderar mig. Det fanns nog andra lag som hade kunnat presentera ett liknande paket, men de gjorde de inte. Det gjorde ”Billy”, så jag kommer att minnas det och det betyder mycket för mig, säger Hughes.

Svenskarna inne i poängstark svit

I nattens 6–2-seger mot Boston stod Joel Eriksson Ek och Marcus Johansson för varsin assist för Minnesota, medan Filip Gustavsson stoppade 29 av 31 skott i matchen för Wild. Eriksson Ek har nu gjort sju poäng på sina fyra senaste matcher (totalt 23 poäng på 33 matcher) och Johansson sex poäng på sina fyra senaste matcher (totalt 26 poäng på 33 matcher).

I Bruins lämnade Elias Lindholm, Hampus Lindholm och Victor Söderström alla isen utan poäng.

Minnesota Wild – Boston Bruins 6–2

Minnesota: Kirill Kaprizov 2 (20), Jared Spurgeon (2), Ryan Hartman (6), Quinn Hughes (3), Matt Boldy (18).

Boston: Alex Steeves (7), Andrew Peeke (2).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.