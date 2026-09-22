Svensken gallras bort – placeras på waivers

Victor Östman.

Foto: David Zalubowski/AP/Alamy

Seattle Kraken meddelar via ett inlägg på X att klubbens svenske målvakt Victor Östman är en av fyra spelare som har placerats på waivers i samband med att klubben genomfört stora gallringar på sitt träningsläger.

Förutom Östman har även John Hayden, Logan Morrison och J.R. Avon placerats på waivers i syfte att skicka ned spelarna till AHL -laget Coachella Valley Firebirds.

Har gjort två NHL-framträdanden

Den 25-årige svensken har tillhört Seattles organisation sedan våren 2024, då han lämnade collegeligan och University of Maine för att ta steget till proffshockeyn. Under de senaste två säsongerna har Östman gjort två framträdanden i NHL .

Våren 2025 fick han göra ett inhopp i en storförlust mot Utah, innan han förra säsongen gjorde sin första start i NHL i en 0–2-förlust mot Colorado. På dessa två matcher står Östman noterad för en räddningsprocent på 95,7 procent.

Förra säsongen spelade Östman 36 matcher i AHL med Coachella Valley och noterades för en räddningsprocent på 90,6 procent. I somras belönades den 25-årige målvakten med ett nytt ettårskontrakt av Seattle, med en lönetaksträff på 850 000 dollar och en garanterad minimilön på 150 000 dollar vid spel i AHL.