Succén: Gör mål – i första bytet

William Eklund blev målskytt i sitt första byte med Ottawa Senators.

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Det krävdes inte mer än en och en halv minut in i nattens möte med Montréal Canadiens innan William Eklund hade presenterat sig i Ottawa Senators -tröjan.

Redan i vad som var svenskens första byte i sin nya NHL -klubb fick Eklund nätkänning, sedan ett fint samspel mellan honom och Dylan Cozens resulterade i att Eklund kunde raka in 1–0-pucken bakom Sam Montembeault från nära håll.

33 räddningar av Ersson i Senators-debuten

Trots den fina starten lyckades Senators inte besegra Canadiens i nattens match i Trois-Rivières. Montréal lyckades vända och vinna matchen med 3–2, sedan skarpskytten Cole Caufield avgjort matchen i förlängningsspelet.

Förutom Eklund gjorde även landsmannen Samuel Ersson sin första match i Senators-tröjan, sedan han i somras trejdades till klubben från Philadelphia via Toronto. Ersson räddade 33 av 36 skott i övertidsförlusten.

– Det finns saker att bygga vidare på. Det är fortfarande försäsong, så det handlar mycket om att få en bra känsla och lite istid. Det brukar kunna ta ett tag, men jag tycker definitivt att det finns saker att ta med sig och bygga vidare på, säger Ersson till NHL.com .

Fler svenskar i spel

I Montréal kom svenske backen Adam Engström till spel i matchen, men skrev inte in sig i poängprotokollet. Engström loggade ett skott på mål samt en tvåminutersutvisning i matchen.

Utöver Eklund och Ersson spelade också Fabian Zetterlund och André Burakovsky för Senators. Ingen av de svenska forwardsspelarna skrev in sig i poängprotokollet.

Montréal Canadiens – Ottawa Senators 3–2 e. sd

Montréal: Cole Caufield (2), Jayden Struble.

Ottawa: William Eklund, Dylan Cozens.