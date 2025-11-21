Oscar Fisker Mølgaard gjorde NHL-debut med Seattle Kraken i nattens bortamatch mot Chicago Blackhawks.

Då stod den tidigare HV71-talangen för en assist i 3–2-segern.

– Jag har väntat på den här stunden i hela mitt liv, säger han till Seattle Times.

Foto: Alamy

Tidigare i veckan fick den danske talangen Oscar Fisker Mølgaard telefonsamtalet alla AHL-spelare väntar på. Den tidigare HV71-forwarden fick då beskedet att han skulle kallas upp till NHL av Seattle Kraken och i natt var det dags för debut i världens bästa hockeyliga när Seattle ställdes mot Chicago Blackhawks på bortaplan.

NHL-debuten blev en minnesvärd sådan för Fisker Mølgaard, som fick se sitt Seattle vända ett 0–2-underläge till 3–2-seger, samtidigt som han själv fick skriva in sig i poängprotokollet med en assist på Tye Kartyes 1–2-reducering i den tredje perioden.

Familjen på plats

På läktaren i Chicago hade Fisker Mølgaard sin mamma, pappa och bror som hade tagit flyget från Köpenhamn via London till Chicago och tagit sig till arenan bara minuter innan den unge dansken fick göra sitt ”rookie lap” på uppvärmningen.

– Det var overkligt. Det här är en barndomsdröm som går i uppfyllelse. Jag har väntat på den här stunden i hela mitt liv, säger Fisker Mølgaard till Seattle Times.

20-åringen spelade totalt sex minuter och 50 sekunder i sin NHL-debut och noterades förutom assisten även för en tackling i matchen.

Lämnade HV71 efter fjolårssäsongen

Fisker Mølgaard lämnade HV71 efter att klubben säkrat SHL-kontraktet förra säsongen, där han avslutade fjolårssäsongen i AHL-laget Coachella Valley Firebirds där han även inlett årets säsong.

På 14 AHL-matcher den här säsongen har Fisker Mølgaard producerat tio poäng. Förra säsongen stod 20-åringen för 19 poäng (5+14) på 38 SHL-matcher för HV71.

Chicago Blackhawks – Seattle Kraken 2–3

Chicago: Tyler Bertuzzi (10), Teuvo Teräväinen (5).

Seattle: Tye Kartye (2), Shane Wright (5), Jaden Schwartz (8).

