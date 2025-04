Klart: Åtta spelare och två tränare lämnar HV71

Åtta spelare från årets HV71-lag kommer inte att bli kvar i klubben. Det meddelar klubben på sin hemsida i dag.

Victor Sjöholm och Tanner Kero är två av spelarna som lämnar HV71. Foto: Bildbyrån

Förutom Henrik Borgström, som redan aviserat att han kommer att lämna, försvinner även Tanner Kero, Oscar Fisker Mølgaard, Åke Stakkestad, Victor Sjöholm, Måns Lindbäck, Axel Landén och Mikael Seppälä.

– Det är bra killar allihop och jag önskar dem all lycka in sina fortsatta hockeykarriärer. Vi har också några spelare där kontraktet går ut, men som vi kommer ha en fortsatt dialog med angående framtiden, säger sportchefen Björn Liljander till klubbens hemsida.

Bland spelarna som har utgående kontrakt men som inte tackats av återfinns André Petersson, Joey LaLeggia och Oliwer Kaski.

Nyman och Davidsson lämnar

Vidare meddelar HV71 att både Stefan Nyman och Johan Davidsson lämnar sina uppdrag som assisterande tränare.

– Stefan kom in och stöttade upp tränarstaben på ett oerhört bra sätt och vi tackar honom för det arbetet och önskar också honom lycka till framöver, säger Liljander.

– Vi tackar även Johan för hans insats som assisterande tränare under två års tid. Med Johan kommer vi ha en fortsatt dialog under våren om en eventuell annan roll i föreningen.