Rasar – efter skadan på svensken: ”Bullshit”

André Burakovsky tvingades lämna Chicagos förlustmatch (2–3) mot Seattle efter en smäll mot huvudet.

Efter matchen rasade Blackhawks storstjärna Connor Bedard mot smällen.

– Det är andra matchen i rad som motståndarna går rakt mot huvudet. Det är bullshit, säger Bedard.

Andre Burakovsky utgick skadad i natt.

Det var slutet i den tredje perioden i nattens möte mot sitt tidigare lag Seattle Kraken som André Burakovsky tvingades utgå med en skada.

Den svenske Chicago Blackhawks-forwarden försökte få kontroll på pucken i anfallszonen, när motståndarbacken Ryan Lindgren satte in en tackling mot huvudet på Burakovsky. Svensken lämnade isen och gick vidare ut till omklädningsrummet utan att återvända till spel. Tränaren Jeff Blashill bekräftade för media efter matchen att Burakovsky inte kommer att komma till spel i mötet med Buffalo under natten till lördag, svensk tid, och att hans status bortom det är oviss.

Vidare rasade Blackhawks stjärna Connor Bedard på det uteblivna straffet för Ryan Lindgren, som klarade sig utan utvisning för tacklingen.

– Det är andra matchen i rad som motståndarna går rakt mot huvudet utan att något händer. Det suger och han är en bra spelare. Det är bullshit, säger Bedard.

Kostsam utvisning: ”Måste ha varit väldigt, väldigt, väldigt personligt”

Bedard var själv inblandad i en matchavgörande situation med Lindgren, då Blackhawks-stjärnan upplevde att han blev upphakad på ett friläge av Lindgren med drygt fyra minuter kvar att spela.

Domarna viftade emellertid avvärjande, varpå Bedard skrek några väl valda ord till domaren som i sin tur valde att visa ut 20-åringen för abuse of officials. På det efterföljande powerplay-spelet kunde Jaden Schwartz sätta det matchvinnande 3–2-målet och fullbordade Seattles vändning från 0–2 till 3–2 i den tredje perioden.

– Det borde ha varit en utvisning. När du inte är i rätt position och du slår honom på handen med klubban, ja han träffade klubban efter det men första kontakten var på hans handske, så ska det vara en utvisning. Jag vet inte vad som sades, men det måste ha varit väldigt, väldigt, väldigt personligt för att han ska vara så känslig. Det avgör matcher, säger tränaren Jeff Blashill.

Chicago Blackhawks – Seattle Kraken 2–3

Chicago: Tyler Bertuzzi (10), Teuvo Teräväinen (5).

Seattle: Tye Kartye (2), Shane Wright (5), Jaden Schwartz (8).



