Elias Pettersson går in i nästa NHL-säsong med ännu en ny huvudtränare i Vancouver Canucks. Nu lovar nye coachen Manny Malhotra att göra allt för att få den svenske stjärnforwarden tillbaka till den nivå som gjorde honom till en av ligans mest fruktade offensiva spelare.

– Det är upp till mig och resten av ledarstaben att hjälpa honom att hitta tillbaka till sin högsta nivå, säger Malhotra enligt Sportsnet.

Elias Pettersson är en av spelarna nye Vancouver-coachen Manny Malhotra hoppas kunna få ut mer av.

Foto: Bob Frid-Imagn Images

När Vancouver Canucks presenterade Manny Malhotra som ny huvudtränare på torsdagen hamnade Elias Pettersson snabbt i fokus.

Den svenske centern kommer nu att spela under sin femte huvudtränare sedan NHL-debuten, och Malhotra gjorde klart att en av hans viktigaste uppgifter blir att hjälpa Pettersson tillbaka till den nivå som tidigare etablerade honom som en av NHL:s främsta offensiva spelare.

– Jag har ännu inte pratat med honom, men precis som med alla spelare är mitt mål att hjälpa honom att hitta sitt spel igen, sade Malhotra under sin introduktionspresskonferens.

– Vi vet alla vad han är kapabel till, vilken talang han besitter och vilken förmåga han har ute på isen.

Pettersson har haft två tuffa säsonger bakom sig. Efter genombrottsåret 2022/23, då han noterades för 102 poäng, följde han upp med 89 poäng säsongen därpå. Därefter har produktionen sjunkit markant.

Manny Malhotra hoppas kunna få fart på Elias Pettersson

Under 2024/25 svarade han för 45 poäng på 64 matcher, och den gångna säsongen blev det 51 poäng på 74 matcher. Samtidigt hade han sin lägsta notering i antal skott under sin NHL-karriär och sin sämsta plus/minus-notering.

Malhotra menar att det är tränarstabens ansvar att hitta nycklarna till att få ut det bästa av den 27-årige svensken.

– En av de saker jag älskar mest med att vara tränare är att skapa en relation med spelarna och förstå vad som driver dem och hur man får fram deras bästa spel, sade Malhotra.

– Det är upp till mig och resten av ledarstaben att hjälpa honom att hitta tillbaka till sin högsta nivå och bli den spelare vi vet att han kan vara.

Pettersson draftades som femte spelare totalt av Vancouver 2017 och har sedan dess varit en av klubbens största profiler. På 545 NHL-matcher har han samlat ihop 200 mål och 308 assist.

Source: Elias Pettersson @ Elite Prospects