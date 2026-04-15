Poäng av Eklund i NHL-debuten

Efter en stark sejour i AHL fick Victor Eklund chansen i NHL. Då gjorde talangen en assist i New York Islanders 2-1-förlust mot Carolina Hurricanes.

Även Felix Unger Sörum gjorde NHL-debut och poäng.

Victor Eklund i NHL-debuten.

Victor Eklund anslöt till Bridgeport Islanders efter att Djurgårdens säsong tagit slut. Väl där började han omgående producera i farmarligan. Efter sju matcher stod talangen noterad för tio poäng. Då valde New York Islanders också att kalla upp honom till NHL.

Slutspelet är redan kört och med två matcher kvar av säsongen fanns inte mycket att förlora.

I natt kom då debuten på hemmaplan mot Carolina. Då klev svensken omgående fram med en assist. Nikolaj Ehlers gjorde 1-0 till Hurricanes efter bara tre minuters spel. Ett mål som assisterades av Felix Unger Sörum, en annan svensk NHL-debutant.

Även Victor Eklund gjorde poäng i NHL-debuten

I den andra perioden ville inte Victor Eklund vara sämre. Då klev han nämligen fram med en assist när Bo Horvat kvitterade matchen.

— Jag hade den bästa tiden i mitt liv. Det var så roligt. Helt klart en riktigt bra liga, den bästa och jag tycker att det gick rätt bra, säger Eklund till NHL.com.

Med fem minuter kvar att spela gjorde Mark Jankowski det avgörande målet för Carolina.

