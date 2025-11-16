Revansch för Pittsburgh – efter gubbarnas rivstart

Tre snabba mål i första perioden. Sedan var det över. Pittsburgh Penguins gick på knock och vann returmötet med Nashville Predators med 4–0 i NHL Global Series. Detta sedan ”gubbarna” Jevgenij Malkin och Sidney Crosby svarat för varsitt mål – och målvakten Sergej Murasjov hållit nollan i sin blott andra NHL-match.

Sidney Crosby firas efter sitt mål i Pittsburgh Penguins seger över Nashville Predators i NHL Global Series.

Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Slött och oengagerat i fredags, påslaget och fokuserat på söndagen.

Efter den blekna insatsen i fredags kom Pittsburgh ut med mer energi än sina motståndare i den andra Global Series-matchen i Avicii Arena.

Det dröjde heller inte länge innan man utnyttjade sitt spelövertag till att få ett ledningsmål. Redan efter 2.19 Erik Karlsson spelade fram backkollegan Parker Wotherspoon till 1–0, ett skott som letade sig förbi Juuse Saros i den hårda trafiken framför mål.

Sedan rullade det på i rask takt. För andra matchen i rad utnyttjade Jevgenij Malkin en motståndare till att valla in en puck. Den 39-årige ryssens 2–0 följdes upp av Sidney Crosbys tolfte mål för säsongen två minuter senare. Penguins lagkapten fick fatt på pucken i anfallszon efter flera misstag av Nashville-spelarna och skickade in trean halvvägs in i perioden.

Filip Forsberg fick mål bortdömt

3–0 till Penguins samtidigt som Predators bara fått i väg ett enda skott på mål.

En timeout stoppade blödningen, men ett uddlöst Nashville hade inte mycket att erbjuda i anfallsväg och gick till pausvila med blott två skott på rookien Sergej Murasjov i Pittsburghs kasse.

Nashville kom ut bättre i den andra perioden och trodde att man hade fått en reducering i powerplay. Filip Forsberg tryckte in pucken på nära håll, men målet dömdes bort eftersom Murasjov ansågs ha blockerat pucken innan den förpassades i mål.

Trots flera möjligheter i numerärt överläge, bland annat en chans i fem-mot-tre, utan att Nashville kunde ta sig närmare.

Sergej Murasjov håller nollan – i sin andra NHL-match

Den tredje perioden blev händelsefattig. Pittsburgh backade hem och spelade på ledningen medan Nashville saknade den offensiva skärpan för att göra matchen intressant.

Blake Lizotte satte rosett på Penguins söndag genom att göra 4–0 i tom kasse med 2.48 kvar att spela. Det blev också slutresultatet. I Penguins kasse stoppade Sergej Murasjov xx skott och höll därmed sin första nolla i NHL i sin blott andra match.

De båda lagen lämnar därmed Stockholm med varsin seger efter att Nashville vunnit fredagens tillställning med 2–1 efter förlängning.

Pittsburgh Penguins – Nashville Predators 4-0 (3–0, 0–0, 1–0)

Första perioden: 1–0 (02.19) Parker Wotherspoon (Erik Karlsson, Joona Koppanen), 2–0 (08.08) Jevgenij Malkin (Kevin Hayes, Anthony Mantha), 3–0 (10.13) Sidney Crosby (Kris Letang, Bryan Rust).

Skott: 11–2.

Andra perioden: –

Skott: 4–7

Tredje perioden: 4–0 (17.12) Blake Lizotte (tom kasse).

Skott: 7–13.

Skott, totalt: 22–22

Publik: 12,273 (Avicii Arena)